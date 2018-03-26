蘋果傳出上半年再砍600萬台iPhoneX產量

外電報導指出，上個月傳出調降 iPhone X 產量的蘋果，目前再度傳出進一步減產的消息。市場研究調查機構 BlueFin Research Partners 的分析師在報告中指出，蘋果再次將 iPhone X 產量下調，2018 年上半年，iPhone X 的產量減少 600 萬台。



BlueFin 在報告中表示，在最近的核查中發現，週末時蘋果再次將生產目標下調，而且下調主要來自 iPhone X。蘋果 iPhone X 的生產目標下調 600 萬台，曾經蘋果為這款 OLED 設備制定了宏大的生產目標，到目前為止卻已經下調 7,500 萬多萬台。



分析師認為，在 2018 年日曆年中，蘋果將會銷售大約 2.19 億台 iPhone，請注意，在該時間段內下一代 iPhone 將會上市並銷售 3 個月。另外，2.19 億台的銷量預測有一個前提：即將推出的 3 款新 iPhone 得到市場的認可。



蘋果 iPhone 出貨量陷入多年停滯，加上智慧手機市場長遠預期暗淡無光，有一件事越來越明顯：蘋果需要在 iPhone 之外尋找可持續增長動力。



報告稱，就短期來說，因為 iPhone 在整個蘋果業務中佔有如此大的比重，現在該業務不再增長，想靠其它增長性業務來彌補相當困難，即使將這些業務加在一起也無法彌補。



從長遠來看，如果一直高速增長的產品類繼續之前的趨勢，如果蘋果成功推出新產品和新服務，即使今天驅動蘋果前進的業務繼續停滯，未來蘋果的營收與利潤也可以獲得不錯的增長。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』