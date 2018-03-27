華為新機P20今亮相 卻傳在美再度遭封殺

《華爾街日報》報導，美國聯邦通信委員會（FCC）正研擬新規，進一步限制全球第三大手機廠華為在美國業務，將取消華為合作夥伴的補貼。台灣電子業在華為手機供應鏈扮演重要角色，華為攻美再受阻，台廠供應鏈恐同步受衝擊。

報導指出，FCC 考慮對使用華為設備的電信網路業者限制補貼，藉此打擊華為在美業務，避免華為從補貼基金中牟利，該提案預估將使美國小型、鄉村電信網路商減少對華為等陸企的設備採購，最快可能於 26 日宣布該提案。

如果 FCC 進一步公布新規定，這將是美國政府國華為在美國發展業務的最新措施。分析師指出，華為在美國無線網路硬體設備市場市占率還不到 1%，但美國政府想阻止華為獲得更多市占率，尤其這個領域的供應商將在未來幾個月到幾年內推出 5G 技術，不希望華為在此市場擴大。

華為手機業務多次被美國官方打擊，今年初和美國電信商 AT＆T、Verizon 的手機銷售合作案，紛紛告吹，日前美國電子通訊產品零售龍頭百思買（Best Buy）亦傳終止和華為之間的合作關係。

華為原訂今年大舉進軍美國手機市場、擴大市占，如今美國從民間企業乃至補貼政策，開始封殺華為，台灣供應鏈包括台積電、京元電、大立光、玉晶光、彩晶難逃衝擊。

台灣與大陸電子業互動程度大，業界人士憂心，華為攻美不利，恐怕只是美國對中國電子業貿易戰的開端，後續若牽扯的品牌與層面更廣，對台廠的後座力更強，需審慎看待。

雖然華為樹大招風，美國業務屢遭打擊，但今（27）日將在法國巴黎發表旗艦新機 P20/P20 Pro，外傳新機拍照功能有 AI 加持、使用 3 個後置鏡頭，並且加入超級慢動作拍攝功能，受到各界高度關注。