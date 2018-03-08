亞洲顧客真的不愛iPhone X 分析師：蘋果今年會推低價新品搶市

Rosenblatt Securities 分析師 Jun Zhang 表示，從農曆新年期間的表現來看，蘋果的 iPhone X 可能真的不怎麼吸引亞洲顧客，但蘋果公司已經有一些新的產品在產線上了。

在週三發布的報告中，Zhang 將今年上半年 iPhone X 的銷售預期下修 550 萬支，但因高階智慧手機銷售萎縮，蘋果公司可望用新產品抵抗 iPhone 銷售下降的衝擊。

「中國農曆新年期間，iPhone X 銷售快速冷卻，這不令我們感到意外。我們認為，iPhone X 銷量進一步縮減，意味著高階智慧手機市場換機循環會持續下去。三星的 S9 手機也出現同樣的問題，因為我們的研究報告推測出該款手機的訂單疲弱。」

蘋果和三星與其他許多科技大廠一樣，在季度報告或產品發表會以外的時候，鮮少發布新產品的數據或單位銷售量，但 Zhang 提到，蘋果搭載先進 3D 感測器的 iPad Pro 以及秋季推出的新手機銷售量可能達 600 萬至 800 萬台。

Zhang 表示，目前可能正在製造一款紅色、低階的 iPhone，以及一款低價位的智慧喇叭 HomePod。（蘋果長期與對抗愛滋組織 RED 合作，常推出紅色產品支持愛滋病的研究和預防）

Zhang 在報告中提到，「因為我們預期今年整體智慧手機市場持平，尤其是中高階手機市場，所以蘋果接著推出低價位 iPhone 可望推動蘋果的單位成長。」