蘋果今年最新5.85吋新機製造成本 將比iPhone X低10%以上

根據《數位時代 (Digitimes Research)》高級分析師 Luke Lin 的報告，蘋果 (APPL-US) 計畫今年推出一款新的 5.85 英吋 OLED 螢幕 iPhone X，作為現有 iPhone X 的升級版，但蘋果已經設法將這款新手機的初始製造成本，降低至遠低於目前旗艦手機的水平。

Lin 引用來自蘋果上游供應鏈的信息指出，新手機初始製造成本將比 iPhone X 低 10% 以上。他補充說，2017 年 iPhone X 的製造成本超過 400 美元。

蘋果公司最近對新一代 iPhone 手機系列陣容的方向拍板定案：將包括 2 款 OLED 螢幕的 iPhone，分別為 5.85 英吋和 6.45 英吋，另一款則是 6.1 英吋的 LCD 螢幕機型。Lin 相信，由於成本降低，蘋果可能將新款 5.85 英吋手機定位為新一代三款 iPhone 機型中最便宜的一款。

Lin 表示，原本計畫開發 5.85 英吋 LCD 螢幕 iPhone 的項目，在 2 月中旬農曆新年假期結束後宣告暫停，可能最後已經終止。

由於製造成本考量，蘋果之前會計畫發表 LCD 版本而非 5.8 英吋的 OLED 版本，Lin 指出，一切都是取決於 OLED 面板的成本。

由於 iPhone X 的需求疲軟，蘋果從三星顯示器公司 (Samsung Display) 進貨的 OLED 面板數量比之前承諾的要少很多，這為南韓面板供應商在談判下一代 iPhone 的 OLED 面板報價時提供了更多討價還價的籌碼。

不過，Lin 指出，蘋果最近與三星顯示器達成了一項協議，取得令人滿意的條款，面板成本不會過度上揚。

對於新的 iPhone 手機陣容，Lin 認為 5.85 英吋的 OLED iPhone 可能是 3 款新手機中最便宜的一款，因為在這款智慧手機近期的開發樣品中，採用了比配備行動 DDR 記憶體 (LPDDR) 的 6.1 英寸 LCD iPhone 更低階或容量更低的組件，是兩者主要的區別之一。