美國Insilico Medicine攜手生技中心等單位 成立亞洲A.I.研發中心

全球前 5 大人工智慧公司 Insilico Medicine 宣布，子公司 Insilico Taiwan 台灣英科智能將與生技中心等單位合作，進行「A.I. 數位健康人才培育計畫」，並在台灣亞洲第一座 AI 研發基地。

Insilico Medicine 英科智能執行長扎沃隆科夫 (Alex Zhavoronkov) 表示，由於台灣有豐富的醫藥與生技人才，以及強大的藥物研發基礎與垂直整合能力，這些能量將有助於我們加速全球生技製藥產業的蓬勃發展。

扎沃隆科夫指出，AI 能協助生醫產業發展項目，包括新藥開發、醫材研發甚至是分子檢測、基因、精準醫療等，透過 AI 導入預估能將原本藥品研發從一般 10-20 年縮短至 3-5 年，並可精準比對病因，提高藥品開發的成功率。

此外，對於化學合成衍生的廢棄毒害物質所導致的環保議題，以及傳統動物實驗所造成的動保人道議題，也可透過 AI 大大的降低甚至排除，另外透過運用區塊鏈 (Blockchain) 技術，也能提升藥物研發及病因資料收集的資訊保密防治。

生技中心執行長吳忠勳指出，生技中心去年與 Insilico Medicine 完成的合作案，是我國首度運用 AI 技術進行候選藥物篩選及結構設計，讓台灣的生醫研發團隊與國際 AI 團隊成功地結合雙方的能量與專長進行前瞻性藥物開發的研發合作。相信台灣生醫人才的優秀素質與扎實的訓練，加上台灣堅強的 ICT 基礎，隨著 Insilico Medicine 來台設立亞洲研發中心，將可就近掌握亞洲生醫大商機。