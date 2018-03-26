韓國汽車在中國市占跌破4% 將積極開拓SUV、電動車及二線城市

韓聯社報導指出，韓國央行週日 (25 日) 發表題為「中國汽車市場現況及啟示」的報告顯示，今年以來韓系汽車在中國的市場佔有率跌破 4%，業者需要積極搶佔人氣大漲的運動型多用途車 (SUV) 和電動汽車市場，並開拓購買力上升的二線城市。報告顯示，在中國的韓國汽車企業市場佔有率 2014 年為 9.0%，創最高紀錄，其後逐年遞減，2017 年降至 4.6%，今年 1-2 月跌至 3.8%。在去年初中國採取反薩措施後，市占率更是跌至 2.95%，去年 12 月反彈到 6.6% 後，今年 1-2 月再次下滑。



分析認為，除了反薩措施之外，韓國汽車在中國市場的地位下滑，本土企業價格競爭力提升，日本企業擴大開拓中國市場等均為壓低韓國車商市占率的因素。今年 1-2 月，北京現代在中國銷量年比值大跌 29.4%，排行下滑至第 10。反觀，中國本土企業的 SUV 和電動汽車銷量年比值則猛增 10-20 倍。



韓國央行指出，韓國企業要在中國市場生存，就必須準確掌握市場趨勢，繼續在新能源、智慧汽車技術等領域加強民官投資和研究。由於環境污染和交通堵塞等原因導致北京、青島等大城市汽車需求下滑，韓國企業有必要將目光投向購買力變強的哈爾濱、合肥、煙臺等城市。



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