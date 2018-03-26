道歉可以、辭職休想！安倍正面臨上任日本首相以來最嚴重危機

摘要：受森友學園購地醜聞的影響，安倍內閣支持率暴跌，處於曾導致其前任辭職的水平。民眾遊行抗議，要求安倍下台甚至坐牢。安倍多次道歉卻絕口不提辭職——他將在未來數月角逐第三個首相任期。

日本首相安倍晉三當前處境不妙。

簡單地說，安倍正面臨他自 2012 年 12 月再次擔任首相以來最嚴重的政治危機。

發生了什麼？

受第一夫人捲入森友學園購地醜聞案的影響，安倍政府的支持率暴跌，從一周前的 33% 進一步下挫至 31%：

目前他的支持率已經跌到了曾經導致他的前任們辭職的水平附近：

近日以來，日本民眾聚集在東京首相府邸前遊行抗議，強烈要求安倍下台，有人甚至呼籲安倍應入獄。

緣何至此？

經營幼稚園及託兒所的「森友學園」在 2016 年以市價僅 1/10 的價格購買國有土地，原本規劃蓋小學，但政府被質疑賤賣土地後， 森友學園 2017 年撤回建校申請。安倍昭惠曾任該校名譽校長。

日本共同社報導稱，日本財務省 3 月 12 日報告調查森友學園出售國有土地審批文件的結果，承認有 14 份文件被改寫。修改內容包括刪除安倍昭惠和多名政治人物的名字，改寫的目的據信是財務省為了與國會質詢的內容相符。

安倍作何反應？

安倍承認森友學園醜聞動搖了民眾對現任政府的信心，他已經多次為此道歉，他同時一再否認自己或妻子參與土地出售或文件變更。

日媒稱安倍晉三已安排妻子安倍昭惠入住某高級酒店，夫妻進入實質性分居狀態。有輿論認為安倍正考慮離婚，以此作為保住首相地位的最後手段。

然而，在多次道歉之際，安倍卻絕口不提引咎辭職之事，他也似乎並不打算讓一同捲入醜聞的副首相兼財務大臣麻生太郎下台。 麻生本月中旬直言「未考慮」辭職。

在 3 月 24 日的自民黨全國幹事長會議及相關會議上，安倍除了再次就森友學園醜聞再度道歉之外，還承諾儘快完成修憲。

為何重要？

目前，在瞄準今年 9 月的自民黨總裁選舉及明年的統一地方選舉、參院選舉之時，安倍或將面臨如何恢復凝聚力的考驗。

一旦安倍順利贏得大選，則將成為二戰後日本執政時間最長的首相。但如果安倍內閣支持率進一步下滑，有可能損及執政黨未來數月將面臨的選舉，粉碎安倍晉三贏得第三個首相任期。

而安倍的黨內勁敵岸田文雄（Fumio Kishida）上周三在香港接受彭博社採訪時認為，安倍沒有必要在當下辭職：「即使支持率一下降，首相就選擇辭職，也不可能從根本上解決問題。」

他認為，首先，安倍和其他捲入醜聞的日本政治人物必須努力恢復民眾對內閣的信任。然後，他必須自己決定自己的政治命運。

岸田文雄稱自己尚未決定是否參加黨領導的選舉。同時，他認為安倍仍有望贏得第三屆黨主席的任期，這將取決於他如何處理醜聞餘波。

『新聞來源／華爾街見聞』