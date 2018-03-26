川普在韓國「告捷」：以鋼鐵關稅永久豁免換取貿易協定調整

摘要：據韓國貿易部公告，美韓同意對 6 年前簽署的雙邊貿易協定進行調整，韓國從美國進口汽車的配額將增加一倍，美國對韓皮卡關稅延長 20 年。韓國此前獲得的鋼鐵關稅臨時豁免權則變為永久豁免，但要受美國進口配額限制。

以鋼鋁關稅計劃作為籌碼，川普讓韓國在貿易問題上讓步。

據韓國貿易部今日發布的公告，美韓雙方同意對 6 年前簽署的雙邊貿易協定進行調整，美國在獲得優勢條件的同時，將此前給予韓國的鋼鐵關稅臨時豁免變成永久豁免。

本月初川普簽署關稅決定，對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅，3 月 23 日生效。歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西獲得臨時豁免，有效期至 5 月 1 日。

韓國貿易部公告顯示，雖然韓國獲得豁免，但是要受到美國進口配額限制，每年最多向美國出口 270 萬噸鋼鐵，是 2015-2017 年韓國年均對美鋼鐵出口量的 70%。韓國貿易部表示，美國僅占韓國鋼鐵出口的 11%，因此這一配額不太可能傷到韓國鋼鐵行業。

除此之外，按照調整後的貿易協定，韓國從美國進口的符合美國安全標準的汽車配額也增加一倍，每家美國車企一年最多向韓國出口汽車的數量由 2.5 萬輛增加到 5 萬輛。另外，原本將於 2021 年到期的美國對韓國皮卡徵收的 25% 的關稅，也將延長 20 年至 2041 年。

在今日韓國貿易部公告發布之前，美國財長姆努欽周日在接受福斯新聞採訪時表示，美韓雙方會很快簽署調整後的協定，其中將約定韓國減少對美國的鋼鐵出口，這「絕對是雙贏」。

對於韓國如今的妥協，此前媒體報導已經提到不少線索。上周紐約時報援引知情人士稱，川普政府可能會對進入美國的金屬總量實行配額制度，以防止過多的外國金屬湧入美國。川普的高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周四證實，白宮將實行配額制。他提到：

每一個我們將與之進行關稅豁免談判的國家都將面臨進口配額制度，以保護我們的鋼鐵和鋁產業。所有國家都必須有配額。否則，任何一個國家都可以為所欲為地變成其他國家的中轉站。

這一切背後也愈發印證外界觀點：川普表面在打全球貿易戰，實際上是以此作為政治與經濟籌碼，謀求全球貿易規則新話語權。

中信策略團隊此前分析認為，在「美國優先」的戰略思想下，川普有足夠的動機尋求全球貿易中的絕對主導權。他們報告稱：

這次加征鋼鐵和鋁的關稅，一則豁免加拿大和墨西哥的關稅，這是因為川普希望與這兩國簽署北美自由貿易新協議（NAFTA），二則容許美國盟友洽商修訂關稅措施，均有「討好」盟友之意。

『新聞來源／華爾街見聞』