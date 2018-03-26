【港股解碼】壞賬見底回升的銀行板塊是否值得投資

隨著我國經濟增長放緩出現L型底部，銀行業的壞賬也有見底回升的跡象。經濟增長出現新的挑戰，而整個銀行業也是面臨新的挑戰與機遇。

全球央行進入加息週期

最近美聯儲再次加息25個基點，將拆借利率提升到1.5-1.75，而國內一年定期存款基準利率在1.5%。隨著中美匯率之間的影響，國內進入加息週期是大概率事件。如果一旦央行加息，非對稱加息只加存款利息不加貸款利息，那絕對是利空，因為銀行籌資成本增加，反之，只加貸款利息不加存款息，是利好，因為放貸收入增加，如果是對稱式加息則對於銀行影響不大。

行業壞賬出現好轉跡象

我們來通過兩組有代表性的數據看看銀行板塊出現的變化，從工商銀行和招商銀行半年報可以看到整個銀行板塊一些積極變化：

工商銀行：

1.不良貸款率截至2017年6月30日為1.57%，2016年底1.62%，2015年底1.50%

2.不良貸款增加額52.71億元，同比減少115.14億元

3.撥備覆蓋率截至2017年6月30日為145.81%，2016年1-6月136.69%，2015年1-6月156.34

4.關注類貸款餘額截至2017年6月30日為5411.4億元，占比為3.90%，2016年為5840.1億元，占比4.47%

5.2017年6月30日問題率=不良率1.57+關注率3.9%=5.47%，2016年末為6.09%

招商銀行：

1.不良貸款率截至2017年6月30日為1.71%，2016年底1.87%，2015年底1.68%

2.不良貸款總額為604.59億元，較2016低611.21億元同比減少1.08%

3.不良貸款撥備覆蓋率截至2017年6月30日為224.69%，2016年低180.02%，2015年低178.95

4.關注類貸款餘額截至2017年6月30日為607.39億元，占比為1.72%，2016年為681億元，占比2.09%，同比下降0.37個百分點。

（數據來源：工商銀行、招商銀行公司半年報）

5.2017年6月30日問題率=不良率1.71%+關注類1.72%=3.43%，2016年末為3.96%

哪類的銀行股值得投資

部分銀行簡單看估值不高，市盈率6倍左右的比比皆是，我們應不應該去買一些估值便宜，跌破淨資產的銀行股呢？答案是要區別對待，因為銀行是一個高杠杆的行業，1元的淨資產可以撬動20元的總資產，也就是說如果銀行把錢借貸到一些破產率較高的行業出現5%的壞賬就會使銀行淨資產歸零甚至資不抵債，這也就是銀行股有的特別便宜，市場不願意給高估值的原因。

銀行整個行業有較寬的護城河比如需要政府的特批才可以設立，客戶有較強的粘性等都是銀行自身的壁壘。銀行也是一個沒有天花板的行業，隨著國內經濟的體量和品質的擴大和好轉，企業與個人的借貸需求更加活躍，業績必然會更上一層樓。整個行業每年也是有不少的分紅，而且整個行業的淨資產收益率長期都是維持在15%以上，有些優秀的銀行淨資產收益率甚至可以高達20%。

這樣來看銀行具有較高的進入壁壘，較深的護城河，又有價值重估的機會，2017年整個銀行業的不良率又出現了拐點，那麼我們應該選擇行業中哪些股票作為投資標的呢。我們選擇銀行股不能只看他的市盈率（pe）和市淨率（pb），因為要想在100元的總資產裏面隱藏5%的壞帳非常容易，我們要去關注銀行報表借貸的錢到底去了哪些行業，是去了高風險還是低風險的行業，再去看公司的整體風險控制怎麼樣，撥備覆蓋率充足不充足，貸款不良率的比例怎麼樣，綜合比較，這樣才可以去優中選優找到長期高回報的公司。

作者：鄭鵬超

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