【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五再度大跌，雖然特朗普簽署開支議案帶動股市開盤上揚，但貿易戰陰霾拖累股市由升轉跌。道瓊斯指數下跌 1.8% 至 23,533 點；標準普爾指數下跌 2.1% 至 2,588 點；納斯達克指數下跌 2.4% 至 6,993 點。

油價上週五上升，因沙特能源部長表示 OPEC 需要和其他產油國於 2019 年繼續協調減產行動。紐約 5 月期油上升 2.5% 至每桶 65.88 美元。金價上升，受惠於貿易戰及特朗普與國會就支出計劃引起之衝突，紐約 6 月期金上升 1.7% 至每盎司 1,355.7 美元。

香港和內地股市上週五大跌。各行業均錄得下跌，煤炭股領跌。個股方面，中國太平（966.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年上升 27.0%，股價下跌 3.2%；建滔化工（148.HK） 及建滔積層板（1888.HK）公布 2017 年股東應佔基本溢利分別按年上升 11.3% 及下降 13.4%，股價分別下跌 10.0% 及 15.2%；中國忠旺（1333.HK）公布 2017 年核心股東應佔溢利按年上升 23.1% 且增派股息，股價上升 0.7%；海豐國際（1308.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年提高 53.6%，股價下跌 3.4%；FIT HON TENG（6088.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年下降 2.0%，股價下跌 2.3%; 龍湖地產（960.HK）公布 2017 年核心溢利按年生生 25.9%，股價下跌 3.0%；中國天瑞水泥（1252.HK）公布 2017 年股東應佔溢利同比增長 2.4 倍，股價上升 2.1%；高偉電子（1415.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年下跌 3.1%，股價下跌 8.3%。恒生指數下跌 2.5% 至 30,309 點，國企指數下跌 2.4% 至 12,128 點，香港股市成交金額增加 86.6% 至 2,834 億港元。上證綜合指數下跌 3.4% 至 3,153 點，滬深兩市成交金額增加 48.4% 至人民幣 6,292 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 博雅互動（434.HK）公布 2017 年業績，收益人民幣 7.4 億元，同比下降 1.3%，主要因受 "蘋果事件" 影響，《德州撲克》收入按年下跌 3.9% 至人民幣 5.3 億元，其他棋牌同比上升 6.2% 至人民幣 2.1 億元；另外，受惠於銷售及市場推廣開支及行政開支按年緊縮，股東應佔溢利人民幣 2.4 億元，同比增加 15.1%；其中第四季度《德州撲克》及其他棋牌收入同比下跌 14.8% 及 45.0%。現價相當於 6.7 倍 2017 年市盈率。

◇ H&H 國際（1112.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 81.0 億元，同比上升 24.4%，由於其他收入及利益按年減少人民幣 1.8 億元，加上其他開支（衍生金融工具虧損及各項一次性開支）同比增加人民幣 2.1 億元，股東應佔溢利人民幣 9.3 億元，按年微跌 2.3% 但符合市場預期。現價相當於 28.4 倍 2017 年市盈率。

◇ 長城汽車（2333.HK）公布 2017 年業績，營業總收入人民幣 483 億元，同比上升 2.6%，由於毛利率下降及廣告宣傳費增加，股東應佔溢利按年大幅倒退 52.4% 至人民幣 50.3 億元，與此前盈利預警預期金額一致。建議派發末期（全年）股息每股人民幣 0.17 元，同比減少 51.4%。現價相當於 12.4 倍 2017 年市盈率。

◇ 亞美能源（2686.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 5.4 億元，同比上升 31.7%，受惠於僱員福利開支按年減少 13.4%，股東應佔溢利同比大幅增長 71.8% 至人民幣 1.8 億元。建議派發末期（全年）股息每股 0.0248 港元（2016 年：沒有）。公司 2017 年底 1P 及 2P 天然氣儲量分別按年上升 42.7% 及下降 11.5%。公司預計 2018 年天然氣總產量為 7.2 億立方米，同比增加 14.8%。現價相當於 19.6 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)