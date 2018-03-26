龍光地產(03380-HK)成為粵港澳大灣區龍頭標的，已鎖定2018年八成業績

(中國/香港，2018年3月25日)著名券商西南證券發布最新龍光地產控股(03380-HK)年度業績點評報告，認為龍光地產是粵港澳大灣區龍頭標的，看好公司未來三年實現年覆合50%以上的權益銷售目標，即2019年邁入千億銷售俱樂部。當前公司已售未結銷售人民幣351億元，基本鎖定2018年收入的80%。西南證券繼續推薦龍光地產，上調目標價至港幣15.18元。
西南證券認為龍光地產是粵港澳大灣區龍頭標的。2017年公司實現銷售額人民幣434.2億元，同比增長51.2%。其中深圳區域項目貢獻占比達到40%，以4416套成交量斬獲深圳市第一。2018年前2月公司累計實現銷售人民幣82.6億元，同比增長超過100%，周轉速度明顯提高。西南證券認為龍光未來三年可實現年覆合50%以上的權益銷售目標，在2019年邁入千億銷售俱樂部。
該行指出公司前瞻布局深圳、汕頭、珠海、惠州、 佛山、南寧等地區，儲備了大量優質項目。公司將充分受惠於粵港澳大灣區的基礎設施建設及政策利好，未來資產價值將繼續提升。2017年，公司的銷售毛利率達34.4%、核心凈利率16.7%，西南證券認為未來龍光的盈利核心指標可繼續在全國地產公司中保持優勢。截止2017年末，公司權益貨值約人民幣5200億元，平均樓面地價僅人民幣4086元（含香港/新加坡項目），相比於17年銷售均價人民幣1.7萬元/平米，土地成本占比僅24%。當前公司已售未結銷售人民幣351億元，按竣工計劃預測基本鎖定2018年80%的收入。
西南證券維持龍光“買入”評級，上調目標價至港幣15.18元。當前股價對應的2018/2019年動態市盈率分別為6.5倍和4倍。估值吸引。
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