分析員﹕港股勢低開 29800點成好淡角力位

美國股市弱勢未改，三大指數再次齊齊低收，市場人士預期今日大市肯定低開，29800點會成為好淡雙方角力之處。

道瓊斯指數錄得逾400點跌幅，道指收市報23533點，跌424點或1.8%，標準普爾指數收市報2588點，跌55點或2.1%，納斯達克指數失守7000點，收市報6992點，跌174點或2.4%。

歐洲股市方面，英國富時數收市報6921點，跌30點或0.4%，德國DAX指數收市報11886點，跌213點或1.8%，法國CAC指數收市報5095點，跌71點或1.4%。

港股在美預託證券(ADR)上周五紛紛低收，其中在場外交易的騰訊控股(00700-HK)，其ADR折合收市報411.11元，較本港收市價低2.1%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報69.93元，較本港收市價低1.2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報21.74元，較本港收市價低1.9%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.32元，較本港收市價低1.9%，匯豐控股(0000-HK)ADR折合收市報74.23元，較本港收市價低0.6%。

隨著爆發貿易戰的陰霾一直懸在上空，投資者在無法消除有關負面情緒情況下，相信今日大市低開難面。至於個別股份如騰訊等會否再試上周五的低位，相信有此可能，但是機會不大，總之此刻並非是進攻之時，而是防守之時，同時要盡快考慮清楚手上的非核心持倉要如何處置，若有機會出現反彈時，盡早沽出以增持現金，看來並非壞事。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會低開，並預料29800點會成為好淡雙方角力之處，他又指出即將公布的內銀股，或會受惠於業績表現而面臨的跌幅較低。

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