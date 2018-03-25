財報發布在即 特斯拉卻在關鍵市場挪威放緩了汽車交付

摘要：眼看着還有數日就要發財報了，特斯拉 CEO Elon Musk 卻在此時稱，本季已經放慢挪威市場的車輛交付。挪威是他們的第三大市場。一切都是源於一份負面的外部報告……

特斯拉 CEO Elon Musk 周六表示，公司這個季度已經放慢了挪威市場的車輛交付。這份 twitter 聲明恰巧出現在公司即將發布財報數日之前。

這是對特斯拉在挪威遭遇的車輛運送問題作出的回應。

日前，一份名為 Electrek 的報告指出，特斯拉在挪威的出貨量受到道路交通事故的影響，公司已經很難找到有足夠運送能力的車輛來運輸自家的特斯拉汽車了。

報告稱，特斯拉公司使用不遵守交通規則的「危險」卡車來運輸汽車。挪威當地監管部門已經數次下令運輸特斯拉的車輛駛離道路。然而，一輛送貨卡車沒有被當局攔下，結果發生了車禍，致使兩輛特斯拉 Model S 損毀。

據 CNBC，一位特斯拉發言人稱，公司正在努力解決這個問題。Elon Musk 也在談及此事時表示，為了保護車輛安全，他已經要求當地公司放慢汽車交付速度：

很明顯，由於批量生產和交貨，我們（的車輛運送需求）超出了當地的物流運輸能力。客戶的幸福和安全比多運送一些車輛更加重要。

目前還不清楚哪種型號的特斯拉會受到影響，或者說挪威的特斯拉交付量會減少多少。

特斯拉仍面臨量產汽車 Model 3 的生產瓶頸，這部車型是他們推出真正的面向大眾市場的關鍵。然而，提高產量的實際情況要比此前預計的耗時更久，也更具挑戰性。特斯拉的目標是在本月底前將 Model 3 的每周產量提升到 2500 部，在 6 月底前提升到 5000 部。

特斯拉是歐美電動汽車市場的主導者。挪威是他們的第三大市場，僅次於美國和中國。去年，特斯拉在該國的收入翻了兩番，超過 8.2 億美元。

在挪威，政府不但免徵電動汽車的購置稅和道路通行費，而且在建設充電設施方面投入巨資。去年這個國家大約有 21% 的新出售車輛都是電池動力汽車。

『新聞來源／華爾街見聞』