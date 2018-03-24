騰訊(00700-HK)ADR再跌 內銀股價績前偏軟

美股周五續挫，港股ADR指數按比例計算，收報29907點，跌402點，跌1.34%，插穿三萬大關。「股王」騰訊控股(00700-HK)被大股東Naspers首次減持2%，周五本港收市價報420元，ADR收報411.02元，較港收市跌8.98元。周五，滬港通(南向)資金流入的活躍股份，騰訊錄得19.9億元資金淨流入。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.22元，較港收市跌0.43元；港交所(00388-HK)ADR收報255.37元，較港收市跌1.43元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.73元，較港收市跌0.42元。
內銀股下周公布業績，內銀股股價偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.89元，較港收市跌0.2元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.49元，較港收市跌0.16元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.44元，較港收市跌0.06元；中石油(00857-HK)ADR收報5.37元，無升跌；中石化(00386-HK)ADR收報6.56元，較港收市跌0.03元。
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