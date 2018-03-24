易會滿：高度關註居民儲蓄率 防止下降過快引發經濟金融風險

中國證券網訊-由國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇24日舉行。中國工商銀行(01398-HK)董事長易會滿在分「防控重大金融風險」分組會上表示，無論是從當前經濟社會發展階段，還是從金融配置效率上看，都應該高度關注居民儲蓄率，防止下降過快引發經濟金融風險。

長期以來，居民儲蓄率都是社會資金的主要來源，但是自2010年以來，增速逐漸降至歷史最低值，而居民儲蓄在可支配收入中的占比下降趨勢也非常明顯。與之同時，家庭杠桿率出現了快速上升。

易會滿說，這背後還有三個因素值得關註，一是金融脫媒，利率市場化加快了家庭財富多元化配置；二是金融科技的發展降低了財富管理門檻，加速理財市場成長；三是房地產行業吸引了大量居民資金進入。

易會滿指出，居民儲蓄率下降有其必然性，但帶來了一些影響：一是居民儲蓄率下滑過快不利於經濟高速發展，在當前推動經濟高質量發展、轉結構方面，依然需要大量資金配套，現階段經濟增長需要維持比較穩定的儲蓄率，這是支持實體經濟的客觀性；同時在我國整體負債水平上升情況下，較高的居民儲蓄率提供了緩沖空間和安全墊，如果下降過快，會增加實體經濟不確定性；其次，會降低金融配置效率，擡高實體經濟的整體融資成本。第三，儲蓄率下降過快，將加大流動性風險，影響貨幣政策傳導。

針對居民儲蓄率過快下降的問題，易會滿建議，從戰略層面、宏觀調控、監管政策、市場引導等方面都應未雨綢繆，關鍵是正本清源，規範有序。

一是要回歸資管業務代客理財本質，打破剛性理財；二是進一步加強各種金融機構的規範，比如貨幣基金有的具有投資、支付多重功能，有的無牌經營，存在高杠桿高收益高風險問題，要進一步正本清源，把握金融服務實體經濟本質，厘清貨幣基金的真正屬性和功能邊際，杜絕監管套利，控制杠桿率，引導規範理性發展，堅持商業銀行在金融配置方面的主導地位；三是加快推進資產證券化，完善配套政策，盤活信貸資產，增加資金流動性。

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