世界貿易組織前總幹事：全球應該團結起來鞏固多邊貿易體系

中國證券網訊-由國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇2018年會」於3月24日在北京釣魚台國賓館開幕。在「世界經濟新議程」論壇環節，世界貿易組織前總幹事帕斯卡爾·拉米在演講中強調，多邊國際貿易是一個需要基於規則的遊戲，而不是強權。

拉米表示，整體來說全球經濟發展不錯，但如英國脫歐等導致的政治緊張與經濟脫節，可能帶來全球經濟和文化的變革，對全球化、貧富差距等帶來影響。

「應該保護人類和這個星球，而不是其他。」對於當前多邊貿易存在的問題，拉米認為，解決的方法是構建一個新的全球社會經濟模式，用這種新模式幫助全球應對貿易保護主義，實現更開放的市場。拉米強調，解決問題的方案不是關閉市場或者貿易，而是要有充分的政策，來解決培訓、就業等。

拉米也表示，他對現有的多邊貿易也並不滿意，但所有問題都應該通過談判解決。拉米建議，全球應該團結起來鞏固多邊貿易體系，世界貿易組織是一個具有全球包容性的機構，即便有些成員不認可這個框架，那些認可的成員依然可以在組織內合作。

具體到中國，拉米認為，在未來很長一段時間，中國經濟的增長還要依賴國際市場，全球多邊貿易對中國同樣很重要。

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