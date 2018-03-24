〈觀察〉大成與卜蜂競相投資蛋雞場 作法就像鴻海買夏普

台灣餐飲集團大成 (1210-TW) 在今年台北國際烘焙暨設備展中，首次以蛋品為主題參展，並勾勒出未來在此一領域投資擴張的藍圖；同時間卜蜂 (1215-TW) 也加碼蛋雞場的投資，兩大廠動向顯示，飼料業在為本身生產的飼料產品，進一步鞏固出海口。

事實上，這種狀況與鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘買下日本老牌廠商「SHARP」有異曲同工之妙，目的都是為確保建立本身面板、EMS 等產品的市場通路。

目前全台雞蛋市場規模達約 2000-2200 萬顆，主要提供包括零售及餐飲、烘焙等業務使用，其中以因飲食多元化趨勢培養出的烘焙產業，在台灣市場成長最快，產值由 2017 年的 600 億元，將成長到今年的 800 億元，也因此對高品質蛋品需求同步水漲船高。

大成在蛋品市場的布局從飼料、蛋雞養殖、洗選廠，再延伸至蛋品、液蛋，更推出自有品牌蛋品打入零售通路，以一條龍管理模式確保食安。目前大成旗下在嘉義有 3 個蛋廠，也有 3 個洗選場，目前大成規劃將在彰化購地自建旗艦級的洗選蛋廠，將引進國際最新的設備。

大成也將投資超過 1 億元在彰化興建旗艦級的洗選蛋廠，擴大蛋品一條龍布局，預期 2018 年在產能與銷售增加下，大成集團蛋品事業成長幅度，可望提高 20-30%。

台灣卜蜂董事長鄭武樾。(鉅亨網記者張欽發攝)

卜蜂在 2016 年投資兩大蛋雞場，首先是整併牧大蛋品與菁山開發，之後與兩蛋品股東改組，共同成立瑞牧食品公司，產品以「古早蛋」品牌行銷；卜蜂在肉品加工及蛋雞養殖事業也持續擴大，主要以符合現代家庭生活型態對於「即食」的需求，事實上，卜蜂除對蛋雞場擴大投資規模外，也投入雛鴨育種、種豬培育，這些農畜牧業都對其飼料的去化具有助益。

卜蜂 2 月底為投資 16 億元的雲林新廠動土，引進集團世界級最先進生產設備及飼料製造技術，將興建一座新世代具人工智慧 (AI) 自動化飼料廠， 預計建廠工程將於明 (2019) 年完工，此舉也不難看出，卜蜂規劃「一條龍」產銷擴大的企圖心。