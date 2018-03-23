衡器廠鼎炫獲利衰退 去年EPS 7.04元 擬配發5元股利

衡器及 EMI 材料廠鼎炫 (8488-TW) 去年財報出爐，稅後純益為 3.32 億元年減 8.38%，每股純益為 7.04 元，該公司董事會今 (23) 日決議，對去年股利擬配發每股 5 元現金股利。

鼎炫去年財報營收為 14.69 億元，毛利率 45.84%，年減 0.02 個百分點，稅後純益 3.32 億元，年減 8.38%，每股純益為 7.04 元。

鼎炫董事會今天決議擬對去年配發每股 5 元現金股利，盈餘配發率逾 7 成，以 3 月 23 日收盤價 88 元計算，現金殖利率更達 5.68%。

鼎炫主管表示，去年年旗下衡器與電磁干擾 (EMI) 材料事業占整體營收比重分別為 46% 及 54%，與 2016 年度相比差異不大。其中衡器事業因智能衡器新產品在研發技術領先同業，並取得包括歐盟及美國等國家相關認證，隨著客戶推動無人超市需求成長下取得更亮眼的訂單，營收持續穩步推升。EMI 電子材料事業在終端客戶筆記型電腦及平板電腦穩定出貨下，維持微幅增長。

鼎炫看好中國商用智能衡器市場的發展前景，隨著智能衡器新產品包括 POS 秤、條碼秤、追溯秤、收銀秤推出後，除在本 3 月新增設立廈門分公司，鎖定中國大型連鎖超商、超市、農貿農批等市場的蓬勃商機，並進一步於中國七大區域設立營業處，建立代理銷售通路及售後服務據點，加速提升鼎炫 - KY 智能衡器新產品在中國的市場占有率。

展望 2018 年第 1 季，鼎炫在衡器事業的部分，可望受惠於中國食品追溯法規趨嚴，以及智能條碼秤通過歐盟和美國認證下，在中美歐三個市場取得更佳的銷售成長表現，並帶動智能衡器滲透率持續提升；此外，電磁干擾 (EMI) 材料事業重慶川揚廠新建廠房工程即將落成，也正積極與中國、台灣等客戶洽談智慧電視、車用電子等電磁干擾 (EMI) 材料訂單，有機會在今年看見重慶廠營收較往年提升。