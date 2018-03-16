上緯去年純益年增3倍 每股賺2.46元

上緯投控 (3708-TW) 公布去年財報，全年營收年增 1 倍達 49.05 億元，稅後純益 2.91 元，較 2016 年大增 3 倍之多，每股稅後純益 2.46 元，上緯董事會並通過擬配發每股現金股利 2 元，現金殖利率為 2.45%。

上緯去年全年營收 49.05 億元，年增 191.1%，毛利率 21.2%，年減 3.14 個百分點，營益率 4.43％，年減 7.56 個百分點；稅後純益 2.19 億元，年增 323.5%，每股稅後純益 2.46 元，年增 331.6%。

上緯去年第 4 季合併營收 14.42 億元，毛利率 16.47%，季減 4.73 個百分點，年減 7.78 個百分點，營益率 7.53%，季增 0.62 個百分點，年減 7.86 個百分點；稅後純益 6440.4 萬元，季增 65.32%，年增 31.46%，每股稅後純益 0.73 元，季增 65.91%，年增 35.19%。

上緯董事會並通過擬提撥資本公積配息，每股配發現金股利 2 元，配息率為 81.3%，共發放約 1.78 億元的股息。若以昨 (15) 日收盤價 81.6 元計算，現金殖利率為 2.45％。

展望後市，上緯旗下環保耐蝕樹脂事業可望在中國環保意識抬頭下，營運增溫，且馬來西亞新廠將於第 4 季投產，風電材料事業也打入中國新客戶與北美風電市場，海洋風電第二期也將於第 2 季完成專案融資，多元佈局效益漸顯，今年營運動能可期，全年營收可望年增 2 成。