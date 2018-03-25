《聰明理財術》多買多省？用太快、不夠快都是浪費

你是否曾經購買鮮奶時，因為「一次買兩瓶」比較便宜，卻在保存期限快到時，很努力「消滅它」以免浪費？又或者，因為貪圖折扣而訂購定期配送的保健食品，卻總是「一罐還沒吃完、又送來一罐」，最後根本很多都原封不動？



消費者常常陷入「多買多省」的促銷陷阱，其實只要造成「加速」使用，或根本「來不及使用」的狀況，都不算是真正省到荷包。

當今市場上的商品型態，通常會以強調划算的感覺作為宣傳手法。舉例來說，許多人為了健康而定期採買的營養保健食品，與單次購入的價格比起來，定期購買的價格通常會便宜 10％至 20％。

像訂購金額達到多少錢以上就免運費的優惠，也是同樣道理。有些超市或藥妝店，更會在特定日子舉辦點數加倍回饋活動，或是出現某幾項折扣特別低的商品。

某些促銷方式，確實會讓人有划算的感覺。例如單次購買要花 5000 日圓的營養保健食品，只要定期訂購，就可以拿到 9 折的價格，任誰都會覺得比較划算。或是一組要 5000 日圓的商品，只要買 3 組就可以打 8 折，這類優惠也很容易打動消費者的心。

在超市賣場中，也常看到「買兩個就便宜多少」、「一次帶三組享優惠價」等，特別利用標語來宣傳商品有多超值。但像這種定期訂購與多買多省的消費方式，真的超值嗎？是否真的能幫我們省錢？

其實，在大多數狀況下，都是消費者吃虧。如果需要的商品數量剛好與促銷數量一致，倒還沒什麼問題，不過這種情況畢竟是少數，在大多數情形下，消費者會花費多於原本預期的金錢，以期達到優惠促銷的購買數。

在定期訂購營養保健食品時，最常見的狀況就是產品本身幾乎原封未動，每個月卻不斷花費一開始被推銷訂購的金額。看到電視購物廣告、一時心動想買，打電話去詢問時，被客服人員推薦「定期訂購的價格會比較便宜喔」，於是就訂下去了，但過沒多久就失去毅力，最後也沒在吃這些產品，廠商卻還是每個月不斷寄東西過來，回過神才發現產品堆積如山，結果花了不少意料之外的冤枉錢。

多買多省的促銷手法也是一樣。因為覺得實在太划算，就買超出需要數量的商品，結果就是多餘的產品派不上用場，造成不必要的浪費。無論是定期訂購、多買多省、免運費或各種折扣，在選購商品的當下，都會有種特別划算的感覺，也確實能以較低的價格買到喜歡的商品。

問題在於，不少人會因此過度購買，等於浪費了需求之外的部分，或是在定期訂購後就疏於管理，只是每個月固定支出一筆費用。舉個例子來說，應該不少人都曾在折扣促銷時一時衝動買了新衣服，之後卻一次也沒穿過，最終還是拿去回收的經驗。

在當下明明認為很不錯的商品，回到家後卻會不禁疑惑：「我怎麼會想買這種東西？」你是不是也曾有類似的經驗？這些浪費掉的金錢，若是長期累積下來也十分可觀。

不妨找個機會，檢視一下家中的物品，如果發現有些東西根本沒用到，請在丟掉之前，先釐清當初是用多少錢買的。雖然這個過程可能令人有些尷尬，甚至感到沮喪，但不管是食品、衣服或營養保健品，在丟掉之前如果能試著計算當初購買的金額，我們就能得知自己在無意間浪費了多少錢。

許多人應該都曾有類似的體驗，就是在購物時由於情緒高昂，往往難以冷靜的判斷。

被稍微便宜的價格吸引，就買下了多餘的東西，這絕對算不上是節省的行為。我們必須要體認到，不需要的東西就是不需要，還會對家庭收支造成負擔。1 個 150 元的商品，買 2 個就是 300 元，有時候家裡明明只需要 2 個，卻被「現在買 3 個只要 420 元喔！」的促銷手段吸引，最後就帶了 3 個回家。可是，這樣真的有省到錢嗎？確實，以 3 個 1 組的價格來說，單項售價是 140 元，1 個就便宜了 10 元，但從家庭收支的角度來算，多買的那一個，就等於多花了 120 元。

所以，當你覺得「這個價格真划算」時，可以先試著放下衝動，思考：「這麼做真的划算嗎？」為了避免買到覺得超值、家裡卻不需要的東西，事後才覺得後悔，懂得不被優惠訊息左右也十分重要。有時就算商品單價偏高，但只在需要時購買需求數量的必需品，才算是真正聰明的省錢智慧。



重點摘要

．不被定期訂購、多買多省等消費陷阱左右。

．就算商品單價偏高，也只在必要時選購必需品。







90％的節約都會造成反效果

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