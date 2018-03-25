《聰明理財術》九成的划算迷思，都讓你愈省愈花錢

網路購物愈來愈方便，舉凡吃的、用的、穿的，只要動動手指，不僅可以輕鬆貨比三家，商品也能宅配到府。除此之外，近年跨境電商興起，加拿大雪靴、美國衣服、日本電器…… 即使支付運費及關稅，都比找代購、向代理商買便宜。



以上網購「便捷又便宜」的特性，容易引起「欲望購物」的衝動，常常一個手滑，購物車內就多了許多不是原先預定要買的東西。《90% 的節約都會造成反效果》一書指出許多「划算陷阱」，告訴你九成的省錢迷思，只會讓你愈省愈花錢。

網路購物不僅便宜，更有許多附加的優惠，對於每天忙著照顧孩子的主婦及許多上班族來說，省時方便往往是最優先的選項。

例如以亞馬遜網站為首的網路商店，能有效為消費者節省購物的時間。過去如果有想要的商品，消費者必須親自前往店家尋找。但如果利用網路商店，只要上網打幾個關鍵字、按幾個確認鍵，商品就能直接寄到家裡。網購服務省時方便的特徵，確實是吸引消費的一大要因。

除此之外，網購商品的價格大都也相對便宜，因此在時間與金錢兩方面都容易讓人感覺特別節省和划算。就這樣，網路商店逐漸盛行，現在大部分的商品都可以透過網購便宜又快速的取得。

網購確實可以大幅節省購物的時間，甚至在多方比較下節省金錢，但需要特別留意的是，購物的過程由於太過方便，特別要小心衝動消費的陷阱。店家時常舉辦限時特賣與折扣優惠等活動，也容易刺激消費者的購買欲。

之前，就曾有人跟我分享類似的經驗：「回到家以後，我想說有些想買的東西，便上網去找，結果發覺想買的東西怎麼越來越多？回過神來，才發現結帳總金額高得嚇人。」

在逛網路商店時，我們會發現網頁不時出現「對這項商品感興趣的人，也買了這些商品……」的圖片連結，有時候逛著逛著，覺得每樣東西都好吸引人，最後才發現購物的金額遠遠超乎想像。因此在按下確認鍵之前，都應該稍微暫停片刻、認真想清楚。在購物前必須有充分的心理準備，因為網路商店在許多細節上，都容易誘導顧客衝動購物。

先前也曾聽說日本某位知名藝人曾在上網購物時，不小心因為一時手誤，下單成驚人數量的消息。現今的購物過程由於太過簡便，所以喜好購物的群眾，在網路消費時確實應該多加留意。

為了防止衝動購物的情況發生，我在這裡推薦一種方法，那就是把想買的東西都丟到購物車後，至少先放 3 天。

這種做法至少能讓你有一段冷靜期，避免自己因一時衝動過度消費。之後可以再次確認購物車中的商品，判斷到底是「確實想買」或「目前還不太需要」。

有時第一眼看到就覺得喜歡的東西，但在過了幾天之後，甚至會忘記自己當時為什麼想買它。這種暫緩幾天的做法，其實是美國前總統林肯用來抑制憤怒情緒的方法，當林肯對某人感到特別憤怒時，就會把當下的情緒寫成一封信。但重點是，他不會馬上寄出或交給那個人，而是先將寫好的信放進抽屜裡，如果之後還是無法平息怒火，再考慮把信送出。但大多數時候，怒氣都會在幾天內平復許多，也能夠較冷靜的判斷。

從這個例子可以得知，人要做出正確的判斷，往往需要一段冷靜期，當我們被一時的物欲所惑，除了急切需要的物品之外，不妨試著空出一段冷靜期，之後再判斷該不該下手，就能盡可能的避免衝動購物。

如前所述，網路購物因為大都支援信用卡消費，也容易讓人沒有花錢的感覺，因而造成浪費，這點也必須多加留意。

在網路購買商品時，還有一個需要特別注意的項目，那就是店家關於運費的規定。有時候我們會被免運費或含郵資等促銷手法吸引，不過仔細比較過後，才發現其他商家雖然得支付運費，但是商品本身的價格更低，比起免運和含郵資的店家都來得划算。此外，像是消費金額多少錢以上免運費之類的優惠，也容易刺激過度消費。

至於網購的優點，就在於能夠多方比較，可以仔細調查價錢之後，再做出最佳的選擇。選擇網購的最大原因，就是為了節省時間與金錢，可別在店家的誤導下反而買貴了。

最後則是有關節省時間這一點。網購可以省下許多外出尋找、購買商品的時間，但我們真的都能有效利用這些節省下來的空檔嗎？

好不容易省下時間，如果只是用來滑手機、無謂的悠閒度過，那就失去省時的意義了，有效利用節省下來的時間，才算是真正的划算。不能只透過在網路上消費，就期望達到節約的目標，同時也應該更審慎的規畫運用時間和金錢的方法，以達到真正的節省。



重點摘要

‧ 在網路上購物時，最好設定一段冷靜期。

‧ 有時過度執著於節省時間，反而更容易買貴了。







90％的節約都會造成反效果

http://www.books.com.tw/products/0010773660