貿易戰引爆恐慌情緒 滬指跌逾3%兩市超400股跌停

受美國將對中國商品大規模征收關稅的影響，今日滬深兩市開盤大幅下挫，三大股指盤中雖一度收窄跌幅，但随後又震蕩下行。午後，股指震蕩下挫，創業板一度重挫近6%。市場哀鴻遍野，兩市逾400股跌停，跌幅超7%的個股達到1300多隻。滬指收報3152.76點，跌3.39%，成交額2934億。深成指收報10439.99點，跌4.02%，成交額3419億。創業板收報1726.02點，跌5.02%，成交額1043億。

中美貿易戰打響影響全球股市，各國股市出現大幅下跌。美股出現2月閃崩以來最大單日跌幅，道指、納指、标普500三大股指紛紛收跌超2%。歐洲股市同樣受到較大沖擊，富時100跌1.23%，法國CAC40跌1.38%，德國DAX跌1.70%。亞太股市大跌，日經225指數午盤收跌4.5%，刷新去年10月10日以來新低;韓國綜合指數下跌3.18%。香港恒生指數截止發稿跌幅超3%。

盤面上，除農業、黃金、軍工股外，權重、題材股全軍覆沒。因避險情緒升溫，黃金概念股今日大漲，西部黃金(601069-CN)、榮華實業(600311-CN)漲停，赤峰黃金(600988-CN)等股紛紛上漲。

此外，豬肉概念股也逆市走強，新五豐(600975-CN)、大康農業(002505-CN)等3股漲停，其餘個股大多上揚。

跌幅榜中，受中美貿易摩擦影響，機構選擇避險出局，衆多板塊現跌停潮，其中次新股板塊跌幅近7%，超120股跌停。5G概念、鋼鐵、船舶、券商、化工等板塊亦大幅殺跌。

恐慌性殺跌後抄底機會往往也會同步孕育而生，但在市場多空力量對比出現明顯扭轉前，奉勸投資者最好還是管住手，切勿急于抄底甚至一下子將倉位打滿讓自己處于十分被動境地。因為從曆史走勢來看，大跌過後市場立即迅速走強的可能性并不大，盤面依舊是餘震不斷，個股局部恐慌殺跌潮不止。

作者：覃漢計

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