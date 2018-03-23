進出口銀行：十三五向戰略性新興産業提供至少8000億融資

據國家發改委官網消息，國家發改委與中國進出口銀行于3月22日在京簽署《關于支持戰略性新興産業發展的合作協議》。為加大政策性金融對新興産業的支持力度，“十三五”期間，中國進出口銀行將為企業提供不低于8000億元人民币融資，重點支持實施《“十三五”國家戰略性新興産業發展規劃》明确的新興産業集群發展、重大工程及相關創新平台建設等。

根據協議，國家發改委和中國進出口銀行將建立戰略合作機制，充分發揮雙方優勢，將國家戰略性新興産業政策引導與政策性金融支持相結合，進一步發展壯大新一代信息技術、高端裝備、生物、新能源汽車、數字創意等戰略性新興産業，推動新技術、新産品、新業態、新模式蓬勃發展，構築産業體系新支柱。

國家發改委副主任林念修在簽約儀式前的會談中提到，雖然戰略性新興産業發展迅速，但融資難、融資貴始終困擾着這一領域企業。因此，加大對戰略新興産業企業、特别是初創期企業的資金支持力度是戰略性新興産業發展的迫切需要，希望通過這次政銀合作，進出口銀行能夠發揮更大作用。

據中國進出口銀行發布的消息，為更好地滿足戰略性新興企業的多元化融資需求，進出口銀行還將通過創新金融産品和服務，進一步發揮政策性銀行的積極作用。在企業的選擇上，進出口銀行將重點支持實施《“十三五”國家戰略性新興産業發展規劃》明确的21項重大工程及相關創新平台建設，并通過投貸聯動等創新模式，加大對創新型中小企業支持力度;支持戰略性新興産業領域重點企業優化整合全球産業鏈資源、構建全球創新發展網絡;培育戰略性新興産業集群，促進戰略性新興産業集聚區發展;以“一帶一路”沿線國家為重點，支持建設雙邊特色産業國際合作園區、龍頭企業建設境外合作園區。

為更好地實現《“十三五”國家戰略性新興産業發展規劃》提出的發展目标，國家發改委將積極為進出口銀行提供相關政策指導，向進出口銀行推薦符合雙方合作範圍和進出口銀行信貸政策的企業和項目，協調有關方面與進出口銀行共同解決戰略性新興産業投融資問題，并提供智力支持，幫助進出口銀行在有效防範風險的基礎上加大對戰略性新興産業重點領域企業和項目的支持力度。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)