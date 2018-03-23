〈美中貿易戰台受害〉美中關稅大戰 台科技業成夾心餅乾

美國將對中國航太、資訊與通信科技以及機械工業在內的產品課徵 25% 關稅，預計將課徵近 600 億美元關稅，由於台科技廠主要生產基地都在中國，一旦確定遭課關稅，恐將成為最大的受害者。

美國擬課關稅後，中國也立刻反擊，將針對美國進口水果、無縫鋼管、豬肉及回收鋁加徵關稅，涉及金額約 30 億美元。

法人表示，蘋果 (AAPL-US)、筆記型電腦、手機、電動車等將是最主要受害者，其中蘋果更是最大受害者，尤其台廠有相當多蘋果供應鏈，包括組裝、零組件等，恐都難逃本次衝擊。

法人預期，鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等，都恐將受到拖累。另外電動車特斯拉 (TSLA-US) 也積極進入中國，相關供應鏈也難逃波及。

川普在白宮簽署儀式上表示，預估課徵的關稅可能達 600 億美元，本次簽署的行政命令，除了將根據 301 調查結果，針對中國進口商品課徵關稅，同時也要求美國財政部，調查中國以國家基金或國有企業在美進行不公平投資的行為。

美國預計在 15 天內公布正式的課稅項品，總數初估約為 1300 項，公布之後，還會在聯邦公報上徵求民意，有 30 天表達意見時間。另外，美國貿易代表署也將針對中國的歧視性執照申請程序在世貿組織中提出訴訟。

根據中國中金研究院推估，中國的航空、電信、機械及家電，將是主要受害產業。

中國商務部也立即反擊，今天上午發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美國進口產品加徵關稅，該清單暫定包含 7 類、128 個稅項產品，初估涉及美國進口金額約 30 億美元。

其中第一部分共計 120 個稅項，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵 15% 的關稅，初估進口金額約 9.77 億美元；第二部分共計 8 個稅項，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵 25% 的關稅，涉及進口金額約 19.92 億美元。

中國商務部也立即反擊，今天上午發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美國進口產品加徵關稅，該清單暫定包含 7 類、128 個稅項產品，初估涉及美國進口金額約 30 億美元。

其中第一部分共計 120 個稅項，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵 15% 的關稅，初估進口金額約 9.77 億美元；第二部分共計 8 個稅項，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵 25% 的關稅，涉及進口金額約 19.92 億美元。