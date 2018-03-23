意法將減少半數8位元MCU產出 盛群、新唐受惠

MCU 龍頭廠意法半導體將自今年第二季起將一半 8 位元的 MCU 產能轉作 32 位元的 MCU 產能，在產能排擠效益下，恐讓 8 位元 MCU 出現大缺貨潮，且報價也將上漲，而台廠可望大單在手，並量價齊揚，在此趨勢下，將以盛群 (6202) 最受惠，新唐 (4919) 其次。受惠於需求端強勁成長，加上供給端始終無新增產出，MCU 其實從去年開始就有供給吃緊的壓力，另外意法取得蘋果智慧型手機訂單也導致產能排擠，而 MCU 的交貨週期，也從原先 6 週延長到 12 週，甚至去年有國際大廠直接對客戶釋出，短期內停止接單的消息。



而在物聯網崛起、汽車電子需求暴增等趨勢下，身為 MCU 龍頭廠的意法為提前卡位與布局，傳出要將一半的 8 位元 MCU 產能轉作生產 32 位元 MCU，這無疑提前宣告，今年第二季開始 8 位元 MCU 缺貨缺定了，今年底前缺貨問題恐怕無解，報價也會開始有逐季上漲的壓力。



8 位元 MCU 確定缺貨的趨勢下，最受惠者首推盛群，盛群目前的產出中有六到七成都是 8 位元，而盛群公司內部也對今年展望很樂觀，並預期今年營收與獲利都會比去年還好，該公司配息一向大方，更是高殖利率概念股的代表。



至於新唐，主力在 32 位元，但仍有部分占比取自 8 位元，今年營運持續看俏，還有伺服器遠端管理晶片、可信賴平台模組與無線充電 MCU 等三大利多加持。



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