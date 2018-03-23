中美貿易戰開打 台股暴跌逾240點殺破季線 台股指認售權證火熱

中美貿易大戰開打，美股 4 大指數全都狂殺逾 2.5%，其中道瓊跳水 724 點，亞股今 (23) 日早盤也受重創，日、韓股下殺 2~3%，台股也難倖免，以暴跌 247 點開出，跌幅超過 2%，大盤指數最低來到 10775 點，不但殺破季線，還回測半年線。台股指的認售權證也交投火熱，居認售權證成交金額之冠。

美國總統川普啟動 301 條款的大刀將砍向中國，川普簽署對中國大陸貨品祭出高達 600 億美元關稅的備忘錄，讓市場受到貿易戰烏雲的衝擊，國際股市全跌，台北股市今天開盤大跌 247 點，加權股價指數為 10758 點，成交金額新台幣 85 億元。

電子與半導體族群跌逾 2%、光電類股跌 3% 多，金融指數跌 1% 以上。其中，重量級電子股淪為重災區，蘋概三王全數大跌，台積電下跌 6 元或 2.3%、鴻海挫跌 1.6 元或 1.7%、大立光大跌 140 元或 3.8%。其他，南亞科、華邦電、宏碁也都跌 3% 以上。

法人表示，美聯準會 (Fed) 升息 1 碼，且偏向緩步升息，符合市場預期，不過，美國對中國祭出貿易制裁，市場擔心恐引發全球貿易戰，國際股市全盤皆墨，而且美國對中國出口商品課高關稅，中國產業勢必受衝擊，可能連帶會影響台灣電子等相關族群的表現，加上台股指數在 11000 點之上的相對高檔，因此難逃殺盤。