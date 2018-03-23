劍指「中國製造2025」！美國貿易代表列出十大徵稅目標產業

摘要：美國貿易代表告訴國會，它們是《中國製造 2025》計劃發展的產業，包括新一代資訊技術、 自動執行功能的高檔數控機床和工業機器人、航空航天設備、新能源裝備、高鐵裝備、生物醫藥等。

川普的貿易大棒不僅針對 500 億美元總值的商品，他瞄準的是中國的強國戰略《中國製造 2025》

當地時間 22 日本周四，在參議院作證時，美國貿易代表萊特希澤列出了徵收關稅可能覆蓋的十大高科技產業，稱這是中國在《中國製造 2025》中計劃主要發展的產業，中國表示要運用科技、投入幾千億元，達到國際領先，如果讓中國如願以償，就對美國不利。

對照《中國製造 2025》的中文內容，萊特希澤上述目標產業概括如下：

新一代資訊技術、自動執行功能的高檔數控機床和工業機器人、航空航天設備、海洋工程裝備、高技術船舶、新能源裝備、高鐵裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥和高性能醫療器械。

萊特希澤稱，中國表示，以上每個產業都要在兩三年時間內是按自主研製和應用，到 2025 年基本上實現國際領先地位。聽起來基本上會以為是在描繪美國未來十年的情形。這不是美國間諜刺探得知的，是中國自己說的。

萊特希澤的上述表態不算意外。在與美國國會的對話中，美國貿易代表辦公室強調，美國政府的行動將「儘可能減少對消費者的影響，並最大程度上影響中國。」白宮的目標是破壞「中國製造 2025」計劃。

哈佛大學經濟學教授 Martin Feldstein 認為，美國貿易戰的重點不在本月生效關稅所保護的鋼鋁產品，美國感到威脅最大的是中國「竊取」美國技術，貿易戰的終極目標是中國。

美國貿易代表署未來數日內將宣布其所建議的對中國加征關稅的名單。美國商務部長羅斯 22 日表示，知識產權是我們的未來。關稅乃一個長期過程的起點。

在此之前，美國剛剛宣布，針對中國知識產權侵權，對總值 500 億美元的中國出口商品徵收關稅。此前還有媒體消息稱面臨關稅的商品會高達 600 億美元總值。

公布關稅措施後，川普表示，因知識產權問題而對中國採取關稅行動的計劃醞釀已久。而他此前已經要求中國立即將美國對華貿易赤字降低 1000 億美元。

美國貿易代表辦公室將在 15 天內公布針對的商品清單，隨後將有 30 天的公示時間。

此前多家媒體消息稱，美國對華貿易「核武器」——301 調查結果將很快揭曉。華爾街見聞提到，美國貿易政策辦公室可能考慮按照「301 條款」對中國進口商品徵收報復性關稅，稅率通常設定在 100%。不過，一旦徵收報復性關稅，相應的商品進口額將大幅下降，因此美國實際收到的稅收其實很少。

高盛新近分析認為，中美全面貿易戰的打響帶來的唯一一線希望是：貿易政策風險已經接近短期高峰。不過需要注意，如果美國經濟放緩，在川普總統任期內貿易緊張局勢可能進一步升級。如果別國對美國的貿易保護主義實行報復，川普政府可能會採取行動再報復。但即便真的發生這種情況，600 億美元的「高度」已經很難再企及。

『新聞來源／華爾街見聞』