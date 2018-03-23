來真的！美公布「301」調查結果前 中國連出3招報復

針對中國侵犯美國智慧財產權，美國總統川普於美東時間 22 日中午 (台灣時間 23 日凌晨 12:30 於白宮針對中國大陸經濟侵略(economic aggression) 簽署總統備忘錄，向中國總值 600 億美元的進口產品開徵 25% 關稅及限制中國投資。中國將會如何報復？

香港《明報》報導，過去美國作出行動後，中國很快便作出反應。2009 年 9 月歐巴馬政府對中國進口的輪胎實施懲罰性關稅，中國 3 天後便對美國進口汽車及雞肉展開反傾銷調查；川普 1 月批准對進口太陽能板及洗衣機徵收保護性關稅後，中國已作出回應，宣布對美國進口的高粱發起反傾銷和反補貼調查。

高盛表示，中國的報復涉及的份量雖較美國少，但主要集中政治敏感的農產品領域。

據美國商務部最近期數據，美國出口到中國的貨物及服務在 2015 年支持美國超過 90 萬個職位。一旦中國對美國出口採報復，這些職位都可能受影響。美國農民也將成為最大輸家，中國是美國農產品第 2 大市場，2016 年美國輸出總值 210 億美元的農產品到中國。

其他可能被中國鎖定的目標包括飛機 (2016 年出口總值 150 億美元)、電子機械(2016 年出口總值 120 億美元)、機械(110 億美元) 及汽車(110 億美元)。

而事實上，在美國公布「301」調查結果前，中國商務部就已快速反應，昨 (22) 日連出 3 招：

1、延續對歐盟、美日進口相紙課徵反傾銷稅，為期 5 年。

大陸是全球相紙主要市場，約占全球需求的 16-19%，美國的相紙半數以上產量仰賴出口。

2) 對日本和美國的間苯二酚反傾銷措施進行期終複查調查。

美國間苯二酚高度仰賴對外出口，去年出口量約占總產量的 66%。大陸是全球間苯二酚需求量最大的國家，2013-2017 年占全球間苯二酚需求總量的平均都超過 4 成。

3) 針對「301 調查」結果，中國絕不會坐視合法權益受到損害，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。商務部呼籲美方，「認清中美經貿關係互利共贏的本質，不要做出損人害己的舉動。」