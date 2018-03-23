〈美中貿易戰〉美祭「301」貿易戰 鎖定《中國製造2025》10大重點領域

針對中國侵犯美國智慧財產權，美國總統川普於美東時間 22 日中午 (台灣時間 23 日凌晨 12:30 於白宮針對中國大陸經濟侵略 (economic aggression) 簽署總統備忘錄，向中國總值 600 億美元的進口產品開徵 25% 關稅及限制中國投資，反擊中國「經濟侵略」。

美國更同時向世界貿易組織 (WTO) 指控中國違反貿易法。受影響的中國產品包括航太、現代鐵路，新能源汽車和高科技產品。中國商務部昨表明絕不坐視合法權益受損，預料將對美國農產品報復。外界憂慮中美貿易戰一觸即發。

川普表示，對於中國大陸，美方將基於「301 條款」採取貿易行動。指美國對華貿易逆差達 3750 億美元，已經失控，有必要採取行動。他說：「(關稅) 將會令我國更強大及更富裕。」

綜合香港明報、文匯報報導，美國去年 8 月對中國知識產權政策進行「301 調查」，白宮稱，調查發現中國一系列的不公平行為，包括透過限制外資迫使美國企業轉移技術，又對美國企業實施不公平條款；指使對美國戰略性領域的投資，以及發動網絡攻擊。報告估計中國強迫美國企業作技術轉移，每年令美國損失 300 億美元。

關稅原定只針對 300 億美元的中國貨品，但最終增至 500 億美元。關稅針對的中國貨主要是中國對美國有優勢的高科技領域產品。白宮稱已準備了多達 100 種貨物清單，領導 301 調查的美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 將會在 15 日內公布針對的產品清單，並讓公眾在 30 日內表達意見。

萊特希澤周四 (22 日) 在參議院財務委員會表示，徵收關稅的中國貨將包括航空產品、先進鐵路、新能源汽車及高科技產品。

美國官員表示，他們的計劃是針對《中國製造 2025》所列出的 10 大重點領域。10 大重點領域包括航空航天裝備、機械人、海洋工程裝備、先進軌道、電動車及生物醫藥等。

此外，川普還考慮對中國在美國的投資設限，指示財政部向特定種類的中國投資尋求採取限制，以反制中方尋求主導人工智能和流動通訊等尖端科技的工業政策。川普還可能提出收緊對中國公民的簽證要求，但估計不會即時落實，只會下達指令草擬相關規則。

川普政府一直指美國高達 3750 億美元的對華貿易逆差是因為中國不公平貿易方法所致，而川普政府近期亦關注中國在人工智能 (AI) 等高科技領域壓倒美國。

萊特希澤周三 (21 日) 出席國會聽證會透露，政府利用電腦程式來決定哪些貨品徵收關稅，以求損害北京的同時，對美國消費者及企業損害減至最少。但他承認，中國可能會對美國農產品報復，尤其是大豆，但稱美國到時會作出反制措施。

跟鋼鋁關稅不同，川普團隊在這次對華關稅立場一致，美國商界近年亦屢投訴中國對美企投資規限太大，但如今又普遍擔心對中國進口貨物開徵關稅會招致北京報復，引發全球兩大經濟體展開貿易戰。美中貿易全國委員會高級副會長歐玉琳 (Erin Ennis) 稱，企業希望看到點出的問題得到解決，惟不肯定關稅會否奏效。

中國近日頻拋橄欖枝，例如人民銀行周三發表公告，明確放開外商投資支付機構准入限制。

外交部發言人華春瑩昨 (22) 日表示，商務部已重申中方立場，即中方堅決反對美方單邊主義和貿易保護主義行徑，絕不會坐視合法權益受損，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。她強調，中方「完全不能認同也不能接受」被指控「經濟侵略」。

她指出，中國是美國飛機和大豆的第一大出口市場，汽車和棉花的第二大出口市場。美國約有 62% 的大豆及約 25% 的波音飛機銷往中國，而中國對美國出口大多數是美國沒有比較優勢也不生產的產品。她痛罵美方一方面要求中國買它想要賣的，另一方面卻拒絕賣給中國想要買的，而且還就貿易不平衡題對中國橫加指責，這公平嗎？

近一月對華制裁措施

對進口自中國的鋁型材進行反規避立案調查；

對進口自中國等大口徑焊管作出反傾銷和反補貼產業損害肯定性初裁；

對中國等鋼鐵和鋁製品進口來源國實施高關稅；

確認對中國鋁箔進口反傾銷稅和反補貼調查的最終裁決；

宣佈對進口鑄鐵污水管道發起反傾銷稅和反補貼稅調查；

發佈對中國在內進口鋁的「232」調查報告，建議針對中國等提高鋁進口關稅；

發佈對進口鋼鐵的「232」調查報告，建議針對中國等提高關稅；

宣佈對中國鑄鐵管件進口反傾銷稅調查進行肯定性初裁。