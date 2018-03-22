比柏南奇和葉倫都快：鮑威爾FOMC的第一次亮相僅43分鐘

摘要：當年的葉倫緊張得高燒，顫巍巍走上展台後說了一串「很高興見到大家」的套話，為後來的過度解釋埋下伏筆。昨天的鮑威爾沒有犯下這種錯誤，他看起來非常老練，只在落座後打開文件時稍顯手忙腳亂。

相比於緊張的葉倫堪稱災難的第一次發布會，鮑威爾昨天的表現可以說是盡善盡美。

當年的葉倫在會前緊張得發燒，幾乎無法出席，要讓時任紐約聯儲主席杜德利來頂替。顫巍巍走上展台的葉倫落座後戴上眼鏡，說了一串「很高興見到大家」的套話，為自己後來的過度解釋埋下了伏筆：

被問到聯準會退出量化寬鬆後多久會開始升息時，尚未學會「含糊其辭」的葉倫告訴記者，聲明中使用的措辭是「相當長的」，這大概意味著 6 個月左右。此言一出市場巨震，人們甚至開始懷疑誠實的葉倫是否擁有領導聯準會的能力。

昨天的鮑威爾沒有犯下這種錯誤，單刀直入地開始闡述聯儲聲明。儘管是自己的首個發布會，他看起來非常老練，只在落座後打開文件時稍顯手忙腳亂。

聯準會在議息會議後舉辦發布會的先河，由柏南奇在 2011 年四月開創。當時美國經濟仍然掙扎於後金融危機時代的泥潭中，發布會搭建了了市場與聯準會更高效透明的溝通渠道。

具有學術背景的柏南奇和葉倫，發布會平均時長都接近一個小時（分別為 57 和 58 分鐘）。但沒有博士學位的實幹型主席鮑威爾，首次亮相的發布會只持續了 43 分鐘，相比之下要精簡得多。葉倫的語速顯著慢於柏南奇和鮑威爾。

這或許與鮑威爾更直接地回答問題的風格有關。葉倫傾向於以理論的角度詳細回答提出的問題，而鮑威爾更直接地說出自己的觀點。

比較鮑威爾 3 月的發布會和葉倫 12 月的發布會，同樣是回應薪資增長相關的通膨問題，二者的回答體現出了一定差異。雖然面對的問題有一些差異，但整體而言，鮑威爾的回答相對簡約而更偏應用，葉倫則更加側重聯儲的貨幣政策本身。

鮑威爾：我剛才提到，失業率已經顯著下滑，我想是從 2010 年的高點 10% 以來，降到了 4.1%，但我們只看到溫和的薪資增長。一方面，工資應該代表的是通膨 + 生產率的增長，你應該因為生產率 + 通膨而收穫（對應的）報酬。生產率很低，通膨也很低，所以從這方面來說，薪資的低增長可以理解。另一方面，隨著市場在趨緊，勞動力市場在趨緊，我們看到勞動力的短缺，失業者減少失業率下降，我們沒有看到更高的工資，工資增長得更快，我想我會說我感到吃驚。我想其他人也是。至於什麼是合適的水平，我想當我們看到更顯著的工資上升時，我們會知道勞動力市場在趨緊。

葉倫：薪資數據的確顯示，薪資有一些溫和的上漲壓力。這也伴隨著通膨仍然在低位，儘管我們有 4.1% 的失業率，勞動力市場現在沒有過熱。溫和的薪資上漲壓力同樣反映了低生產率的增長，但你要問我通膨的前景，我過去也談過相關細節，對於什麼因素在壓制着通膨，這裡有不確定性，但我和我的同事持續認為，今年壓制通膨的因素有可能是短暫的，也就是說我們都認為通膨的目標是至關重要的，我們意識到它在持續下滑。這是一個 2% 的通膨目標，我們已經證明我們會持續密切關注通膨進展，這也會是政策面臨的風險之一。

鮑威爾提到，正在考慮比以往舉行更多的發布會。「這是我在認真考慮的事情，但還沒有作出決定。」

聯準會每年舉行 8 次 FOMC 議息會議，但聯準會主席只在其中的四次會後舉行發布會，同時發布季度經濟展望。因此市場通常認為，升息只會發生在這四次會議上。

如果增加發布會的次數，聯準會也就會在升息時點上有更多的選擇。當然鮑威爾也提到，增開發布會的考慮是為了增進聯準會與市場的溝通，不應該將更多的發布會視作「政策信號」，及理解為可能會有更多的升息。

『新聞來源／華爾街見聞』