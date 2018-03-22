都市麗人(02298-HK)夥中國動向(03818-HK)組合營

都市麗人(02298-HK)與中國動向(03818-HK)成立合營公司，於中國設計、研究、開發、生產、採購、市場推廣及銷售貼身衣物。

都市麗人全資附屬公司天津都市儷人與中國動向的一家全資附屬公司上海卡帕訂立股東協議，成立合營公司，合營公司的註冊資本為2000萬元(人民幣.下同)，都市麗人旗下的天津都市儷人佔75%，中國動向附屬公司上海卡帕則佔25%。上海卡帕須向合營公司授予獨家於中國使用卡帕商標於其貼身衣物產品的權利，自簽立許可合同後起為期5年，並將自動延長多3年。

上海卡帕為於中國註冊成立的有限公司及中國動向的一家間接全資附屬公司。其主要業務為於中國從事設計、銷售及生產體育相關鞋履、服裝及配件。中國動向擁有國際知名品牌Kappa於中國及澳門的全部權益。

集團擬進一步擴濶其收入來源及探索任何有協同效應的投資機會，以提升股東價值。因此，集團希望未來跟上海卡帕合作，共同發展男性貼身衣物和女性運動內衣的業務。

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