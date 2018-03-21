辣椒去年揮別連5年虧損 純益創5年高 每股賺2.79元

遊戲營運商辣椒 (4946-TW) 今 (21) 日公布去年財報，正式揮別連續 5 年的營運虧損，成功轉盈，獲利寫下 2011 年以來新高，稅後純益 7608.9 萬元，每股稅後純益 2.79 元，辣椒董事會並通過擬配每股現金股利 0.5 元，若以今日收盤價 38.8 元計算，現金殖利率約 1.29%。

辣椒去年合併營收 3.76 億元，毛利率 25.77%，年增 3.07 個百分點，營益率 - 4%，年增 6.49 個百分點；稅後純益 7608.9 萬元，每股稅後純益 2.79 元，較 2016 年轉盈。

辣椒去年第 4 季合併營收 1.18 億元，季增 57.89%，年增 24.06%，創 2015 年第 2 季以來單季新高，毛利率 32.87%，季增 4.41 個百分點，年增 6.93 個百分點，營益率 1.77%，較上季的 - 21.3% 與去年同期的 - 1.33% 轉正；稅後純益 1838.5 萬元，季增 8.97 倍，年增 1.42 倍，每股稅後純益 0.68 元。

辣椒表示，策略轉型效益在去年顯現，除既有熱門遊戲外，去年推出的新作《靈魂行者 Online》也寫下佳績，在本業表現轉佳與業外收益 9400 萬元挹注下，成功轉盈，獲利創近 7 年新高。

展望今年，辣椒表示，暑假檔期將推出手遊強檔大作與口碑優異的頁遊鉅作，且子公司碩辣椒已成功取得熱門手遊《真．三國無雙 斬》開發授權，全球除日本外的營運授權及日本地區遊戲營收分成權，有信心今年營運能再創高峰。