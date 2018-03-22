盤前財經大事搶先讀2018年3月22日

今日操盤前瞻

央行理監事會議

主計總處公布 2 月失業率

美國 2 月領先指標

英國央行利率決策

法說會：國泰金、明泰、聚積、麗豐 - KY、永新 - K、數字、台半、信昌電

除權息：FH 彭博高收益債、FH 彭博新興債、FH 富時不動產

增資股上市：致伸、華星光



Fed 升息意向不變 市場失望 宣布決策後 美元擴大走跌

週三交易，美元兌多數競爭貨幣擴大走跌，係因 Fed 一如預期升息一碼，但卻堅守先前今年升息三次的看法。閱讀全文...

美國財長：不想發動全球貿易戰 關注點是 NAFTA 與中國

美國財長努欽參加完 G20 峰會後出訪智利，提到在美國完成其他優先貿易關係事項後，會考慮重新加入 TPP。目前美國聚焦在重新談判 NAFTA，並 “非常關注” 與中國的貿易關係，認為中國沒有採取相同的措施對美國開放市場。閱讀全文..

亞洲央行不太可能跟隨聯準會升息腳步的原因

即使聯準預計在本週預計升息 0.25%，但大多數亞洲央行將靜觀其變，不會跟隨聯準會升息腳步。穩定的通膨和健康的外匯儲蓄，減低亞洲央行的升息壓力，同時因面臨可能的貿易戰風險，也使這些決策者決定再觀望一段時間。閱讀全文...

〈中石化展望〉今年正式步入土地開發 海外首站選定緬甸

中石化 (1314-TW) 昨 (21) 日舉行媒體春酒，中石化董事長林克銘表示，目前營運以「石化本業」與「土地開發」雙主軸並行，今年為正式步入土地開發的首年，仍在試水溫階段，盼未來 2 至 3 年成效可以逐步開展，除國內土地開發外，海外已選定緬甸與當地地主合建辦公大樓，投資金額約 500 萬美元。閱讀全文...

VR 一體機走出中國 宏達電宣布 Vive Focus 今年進軍全球市場

宏達電 (2498-TW) 今年積極擴大在虛擬實境 (VR) 的市占率，除了升級版的 Vive Pro 開始預購之外，在 VR 一體機市場也擴大布局，原先只在中國銷售的 Vive Focus ，將進軍全球市場。閱讀全文...