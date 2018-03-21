【華冠投顧】 林驛銘:台指期結算，指數最後一盤下壓28點!

台北股市今早受到美股反彈，衝高至 11072 點，但由於台指期與選擇權今結算，震盪劇烈，更在最後一盤出現急殺，其中台塑化最後一檔爆出 15200 張的大量，急殺 8%，讓最後大盤指數收最低點平盤附近，11011 點作收，成交量 1302 億元，價平量增格局。

三月台指期今天結算，出現震盪急殺尾盤走勢，其中台塑化 (6505) 最後一檔爆出 15200 張的大量，股價向下急殺 8%，另外包括聯發科 (2454、群創(3481)、鴻海(2317) 也有同樣殺尾盤的現象，使得大盤加權指數最後一盤摜殺 28 點。結算過後接下來要提醒大家，觀察近日融資餘額不斷在增加創高，而融券回補高峰餘額持續減少，軋空力道減弱，再加上法人現貨站賣方，外資今賣超 7.7 億元，目前來說籌碼仍對多方不利，小心軋完空單後會殺多! 盤面焦點: 玉晶光 (3406)為蘋果 3D 感測鏡頭主力供應商，在蘋果智慧型手機擴大導入 3D 感測鏡頭下，可望成為最大受惠者，股價漲停。生技股商之器 (8409)買盤點火，連兩日亮燈漲停，衝上 8 個月新高價。康聯 - KY (4144)去年每股盈餘 3.2 元，擬配息 1 元，連兩日強攻漲停，站上 40 元整數關卡。晟德 (4123)集團大陸投資報喜，生技小金雞加斯科規畫明年赴港 IPO，攻漲停。強勢生技股包括立康 (6242)，科妍(1786) 等亮燈漲停! 其它強勢個股海華 (3694)，皇普(2528)，太欣(5302)，立衛(5344)，晶心科(6533)，驊宏資(6148)，統懋(2434)，東森(2614)，艾恩特(3646)，慧友(5484)，威盛(2388)，保銳(8093)，倍微(6270)，佑華(8024)，普格(3073)，世芯 KY(3661) 等。挖礦股強弱不一，輪流出貨，映泰 (2399)，青雲(5386) ，華擎(3515) 等下跌，還是那句話建議逢高調節，不宜買。其它弱勢股包括友旺 (2444)，藥華藥(6446)，台塑化(6505)，泰福 KY(6541)) 等。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估!