美東三周內第四場暴風雪將至 政府關門談判遇「天災」

摘要：為了防止美國政府年內第三次關門，國會需在周六凌晨零點前通過支出議案。原本預計周一下午發布的法案遭遇難產，可能在周二美東午夜前推出，最快周四下午才能在兩院投票和辯論。在如此緊張的窗口期，美國東北部將在三周內迎來第四個「東北風暴」，華盛頓周二或迎來降雪 10 到 20 厘米。如果聯邦政府機構縮短工時，可能令投票無法按時完成。

根據美國國會在 2 月 9 日通過的 2018 財年內第五個臨時撥款法案，美國聯邦政府可以正常營運到本周六（3 月 24 日）美東凌晨 0 點（北京時間中午 12 點）。

為了防止美國政府在川普任內第三次關門，眾議院共和黨領導層希望推出一個約 1.3 兆美元的綜合支出法案（omnibus spending bill），維持聯邦政府撥款到本財年結束（9 月底）。

但原本預計周一下午 6 點推出的法案遭遇難產，有可能在周二美東午夜之前推出，最快在周四下午之前經由眾議院投票後交給參議院審議。如果兩院無法通過，將再商量一個臨時撥款法案。

在如此緊張的窗口期，偏偏天公不作美，美國東北部將在三周內迎來第四個「東北風暴」（Nor』easter）。美國國家氣象局預計，周二晚間華盛頓將由凍雨改為降雪，總厚度或為 10 到 20 厘米。冷空氣隨後會北移，周三紐約或迎來 35 厘米左右的降雪，波士頓迎來 28 厘米的降雪。

據新華社報導，3 月 5 日起的兩周內，美國東北部遭遇了三場「東北風暴」襲擊，最壞時期導致近 200 萬人斷電，數人喪生，至少 9100 架航班被取消，令「東北風暴」的整體威力直追今年 1 月席捲美國的「炸彈氣旋」（Bomb Cyclone），除了大規模降雪還有大西洋沿岸洪水警告。

3 月初的暴雪天氣曾導致美國首都華盛頓特區的聯邦政府縮短上班時間，或轉為在家辦公。據 FlightAware 統計，截至周二早 7 點，費城、紐約和波士頓地區已有近 300 架航班取消。美國官方提醒民眾儘量減少出行，如果必須外出，需要在車內備好手電、食品和水，以防萬一。

財經媒體 CNBC 援引分析指出，美國國會兩院之間、共和黨與民主黨之間、美國白宮與共和黨內部之間，圍繞移民、歐巴馬醫保、進出曼哈頓的跨海隧道興建、邊境牆撥款等核心議題相持不下。外部風雪天氣可能減少華盛頓的工時，令按時甚至提前通過撥款議案、避免政府關門難上加難。

眾議院的共和黨極端保守派「自由黨團」曾阻止了川普醫改的順利通過，其主席 Mark Meadows 周一表示，該黨團內領導層反對 1.3 兆美元的綜合支出議案。但也有其他共和黨保守派領袖稱，與 Meadows 領導黨團的談判有所進展，不是所有保守派都會投票反對。

但在最終投票之前，誰也無法預言結果。一方面，肯塔基州參議員、2016 年美國總統競選人 Rand Paul 反對 2 月美國國會通過的兩年期預算協議，認為會突破赤字上限。2 月 9 日午夜零點前，他長時間演講阻止參議院投票，導致美國政府鬧劇般地關門了幾個小時，他也可能故技重施。

此外，美國國會兩院對投票前審議或辯論新推出的議案有程序要求，雖然兩院都有可能通過臨時豁免動議來加快本周的投票進程，但參議院可能是最大變數所在。政府關門與否看似「無厘頭」，實際充滿了政治博弈，即誰應該為政府關門「埋單」。

財經媒體 CNBC 稱，著名搖擺州伊利諾伊將在周二舉行國會中期選舉的初選，其中至少有兩個共和黨持有的眾議院席位遭遇民主黨的強有力挑戰。而民主黨期望在 11 月的國會中期選舉中奪下至少 24 個眾議院席位，重新贏得眾議院的多數控制權。

『新聞來源／華爾街見聞』