【港股午評】市況欠理想 多留意醫藥股為佳

恆指今早又隨外圍市況而下跌，既然市況無配合，大市下跌亦屬無可避免。說實在今早大市跌幅已較預期細，同時今日市場走勢明顯反映出投資者將焦點落入藍籌股以外的股份，其中醫藥股表現相當出眾。在午後是否應該力追醫藥股，便要視乎投資者的膽色如何。

恆生指數中午收報31344點，跌169點；國企指數中午收市報12542點，跌118點，成交額為667.16億元。

金融股及地產股今日大部份均向下，加上股王騰訊控股(00700-HK)並無太大起色，大市今日當然是易跌難升。其實從昨日起大市已處於牛皮格局，方向不明，若投資者非有太大心水，又何必執意要在市場上買買賣賣，而非先行待機而行。當然會有投資者指出，投資者一要獲利，二要避免損失。在入市前，投資者當然無法估計得到可以錄得多少回報，但是總會作出最高可承擔損失幅度的計算吧。所以投資者在目前市況下，根本無需急於在市場上買買賣賣。否則單是手續費，已足以降低投資者的整體回報。

那麼在午後大市表現會如何？今早大市曾失守31200點，而31200點乃是好淡力互相角力位置，今早一度失守31200點，反映出淡友目前略佔優，所以投資者不要太急於出手。可待市況確定能守在31000點時才考慮入市。

不過昨日已公布業績的舜宇光學(02382-HK)表現相當不俗，而作為同業的通達集團(00698-HK)今早更抽升逾5%，反映出手機設備股可以被看高一線。

當然若然投資者心水股並非是成份股，那麼便要留意該類別動力如何？目前醫藥股表現相當強勁，其中藥明生物(02269-HK)今日再創新高，股價力迫82元，其後回落至80元以下。醫藥股會出現高處不勝寒？機會當然有，若有貨者，認為現價適合，沽貨獲利非壞事，否則可以繼續持有。

2018年3月30日中午12時31分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)