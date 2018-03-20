股匯不同調新台幣早盤續升觸29.155

台北股、匯市今（20）日早盤表現不同調，台股開跌，新台幣兌美元則先貶後升，來到 29.155 元、升值 4.6 分，目前在 29.16 元震盪。

由於傳出臉書個資外流，導致科技龍頭股大跌，美股重挫，科技股那斯達克指數跌 137.75 點，以 7344.24 點作收，道瓊工業指數跌 335.60 點，收在 24610.91 點。台股今日開盤也下跌 30.05 點，加權股價指數以 11016.85 點開出，目前下跌 60 餘點。

國際匯市部分，英國脫歐已被批准，英鎊兌美元升至 1 個月高點，美元指數則下跌，亞洲主要貨幣升貶互見，韓元從 1069.71 拉回至目前的 1071.65 韓元兌 1 美元，日圓也自 105.9 回到 106.1 日圓兌 1 美元價位，而人民幣兌美元中間價來到 6.3246 元，較前一交易日升值 74 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在台股開跌之下，新台幣兌美元今日早盤也以 29.22 元、貶值 1.9 分開出，但在觸及 29.225 元後，即止貶回升，並一度觸 29.155 元、升值 4.6 分，目前在 29.16 元震盪。

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