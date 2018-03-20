[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月19日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 12571 0 00713 元大台灣高息低波 -3298 -33277 00677U 富邦VIX 4677 0 3481 群創 -3013 -52575 00632R 元大台灣50反1 3661 0 00672L 元大S&P原油正2 -3000 0 00655L 國泰中國A50正2 3336 0 1504 東元 -2475 -9586 00633L 富邦上証正2 3278 0 2884 玉山金 -2439 -2562 2887 台新金 3186 -8503 2313 華通 -2213 -27955 2337 旺宏 2969 17086 3231 緯創 -2174 3071 2888 新光金 2756 5790 2834 臺企銀 -1909 -12781 00636 國泰中國A50 2460 16098 2610 華航 -1857 -9319 2603 長榮 2232 -12658 2308 台達電 -1479 -7686 1605 華新 1873 12886 2353 宏碁 -1198 4804 5871 中租-KY 1681 4585 2317 鴻海 -979 -36439 00643 群益深証中小 1290 -151 2883 開發金 -977 -3184 2347 聯強 822 4284 2856 元富證 -874 983 2448 晶電 819 73 2881 富邦金 -874 -7147 00676R 富邦臺灣加權反1 809 0 006205 富邦上証 -871 0 0061 元大寶滬深 778 2106 2882 國泰金 -868 -4313 006206 元大上證50 743 0 2344 華邦電 -843 -14682 2880 華南金 739 5359 2534 宏盛 -812 -3261 6153 嘉聯益 635 1876 00683L 元大美元指數正2 -809 0 00640L 富邦日本正2 587 0 2886 兆豐金 -800 1867 6116 彩晶 558 342 3045 台灣大 -793 -13445 2349 錸德 552 -1215 00639 富邦深100 -756 -4388 9904 寶成 547 -2458 2409 友達 -720 -17959 2382 廣達 539 -4621 2454 聯發科 -714 -5859 00730 富邦臺灣優質高息 490 2147 006203 元大MSCI台灣 -674 0 2609 陽明 483 6133 006204 永豐臺灣加權 -674 0 00673R 元大S&P原油反1 476 0 9938 百和 -665 -3249 2442 新美齊 426 357 1402 遠東新 -624 7913 00693U 華頓S&P黃豆 422 0 5880 合庫金 -620 -2168 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股