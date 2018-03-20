台股開盤—美科技股下挫 拖累台股開盤下跌30點

台股今日開盤下跌 30 點，隨後持續住下探，跌至 50 餘點。主因受美股納指大跌影響，科技股今日連帶受累。昨 (19) 日早盤受亞股走跌壓抑，指數陷入盤整，在 11000 點上下整理，盤面上以個股表現居多，電子三雄則是在尾盤甦醒，終場小漲 19.2 點，以 11046.9 點作收。分析師指出，受到臉書大跌影響，美股周一四大指數均下挫，技術面回到短線空頭，費半下跌也可能讓先前漲多的科技股下挫，使台股今 (20) 日開盤壓力較重，可能跌破 11000 點支撐點。

從三大法人表現來看，外資及陸資買超 22.82 億元，外資自營商賣超 1.56 億元，投信賣超 3.04 億元，自營商自行買超 0.29 億元，自營商避險賣超 8.61 億元，合計買超 11.46 億元。

Facebook 個資管理問題引發科技股賣壓，使周一美股大跌，S&P 500 和 Nasdaq 指數創 2 月 8 日以來最大單日跌幅。道瓊工業平均指數下跌 1.35%；Nasdaq 指數下跌 1.84%；S&P 500 指數下跌 1.42%；費城半導體指數則是下挫 1.95%。

市場消息方面，繼鴻海子公司富士康工業互聯網 (FII) 後，外傳還有 20 至 30 家台資企業，在大陸排隊準備掛牌，金管會則設法排除台商回台上市障礙，並密切關注鴻海集團動向，爭取在台上市，包括天鈺與沅聖目前都輔導在國內上市櫃。

外傳蘋果在美國秘密研發 Micro LED 顯示技術，並倚重台灣工程師，市場解讀，蘋果有意藉此擺脫長期仰賴三星供應面板，未來有望轉與鴻海集團旗下群創與榮創合作，協助台廠爭取進入蘋果螢幕供應鏈。

歷經 3 年研究，金管會決定將在 4 月開放純網路銀行執照申設，金管會主委顧立雄透露，純網銀相關方案研議中，初步將比照傳統銀行，申請資本額設定為 100 億元，且考量台灣已有 38 家銀行，市場相當競爭，初步僅會規劃 2 家純網銀執照。

在出售 Pixel 手機部門予 Google 後，宏達電今年加大在虛擬實境 (VR) 的布局力道，在美國 CES 展前發表的升級版 Vive Pro 已開放預購，將自 4 月 5 日全球陸續出貨。

電商平台業者網家公布去年財報，全年穩住獲利，但稅後純益 3649 萬元，年減幅達 95%，每股純益 0.31 元，其中，第 4 季受到推銷費用暴增超過 5 成影響，單季虧損 2.89 億元，每股虧損 2.47 元，不僅是連續 2 季虧損，且創單季虧損最大。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，受到臉書大跌影響，美股周一四大指數均下挫，技術面回到短線空頭，費半下跌也可能讓先前漲多的科技股下挫，使台股今 (20) 日開盤壓力較重，可能跌破 11000 點支撐點，盤面可關注最近受資金青睞的生技股，以及昨日三大法人買盤熱絡的太陽能族群，也可留意先前大漲得比特幣概念股能否成為大盤防守重點。

