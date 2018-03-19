【華冠投顧】03/19（一）亞股最強的還是台股！

◆盤勢分析

上週五最後半小時因出現強拉百點行情，因此今天指數開低後先由 2454 聯發科、2408 南亞科大漲穩盤，再拉抬金融股 2891 中信金、2887 台新金與電子權值 2382 廣達、2301 光寶科、2317 鴻海、2303 聯電、2330 台積電，收盤小漲 19 點守住 11000 點。OTC 開高走高，差一點就過 1 月 23 日 155.74 點前高，其中 5483 中美晶因有大陸半導體基金想買下公司取得產業關鍵供應鏈，公司派已開始護盤，因此一度攻上漲停板最為關鍵，帶動指數連十天上漲，日 K 雖收紅但留長上影線。

※強勢族群

由於在阿根廷舉行的 G20 財長會議中，未如預期將嚴管比特幣，帶動 6150 撼訊、2425 承啟、5386 青雲等相關股漲停板。泛生技族群的 9912 偉聯今日繼續攻漲停，4168 醣聯也大漲。其他小飆股如 3228 金麗科、5302 太欣、5281 大峽 - KY 等也是今日最強勢的個股之一…… 文章篇幅有限，歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

