【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

臉書爆出史上最大個資外洩，高達 5000 萬筆用戶資料，股價重挫 6.8%。另一方面聯準會利率決策會議在今、明兩日召開，市場擔憂加速升息的情緒升溫。美股四大指數拉回，亞股全面走弱，以日; 港跌幅近 1% 最重。

台股在 11000 點上下游走，多方支撐力道不弱，而且量能進一步萎縮，今天成交量恐不足 1100 億元，觀望氣氛濃厚。從型態上來看，台股已進入三角收斂末端，就等放量表態決定方向，值得一提的是，月線在今日上穿季線，使得均線形成多頭摸列，有利多方，故我還是認為未來指數向上表態的機會較大。

G20 會議未考算進一步管控比特幣，報價自 3/18 低點 7345 美元來到 8600 美元附近反彈 17%，挖礦概念股如 6105 撼訊、2425 承啟、2399 映泰連 2 日漲停。

蘋果再傳開發 MicroLED，會先應用在 apple watch 上，最受惠的自然是鴻海集團的 3437 榮創，另外同為上游廠的 3698 隆達也亮燈漲停。

被動元件傳第二季將迎來史上最強大的賣方市場，指標股 2327 國巨挾 36% 的高券資比再創新高 461.5 元，帶動 5217 凱美、6127 九豪、3026 禾伸堂同步上攻。

和大家分享的營收成長股 1528 恩德，董事長繼元月加碼自家股票 1000 張後，2 月再增持 346 張，非常看好恩德今年的營運表現。恩德 Q1 淡季不淡，前 2 月營收年增 54%，3 月估與 2 月持平，且目前訂單能見度長達 6 個月。

另外 4736 泰博盤中也追平近期高點 106.5 元，新產品金屬電極試片出貨帶動下，今年 EPS 看 7~8 元將較去年 5.43 元大幅成長，吸引近期外資和投信都站在買方。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估