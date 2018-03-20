看好東南亞電商 阿里砸20億美元加碼LAZADA

阿里巴巴集團宣布，加碼投資 Lazada 20 億美元，並撤換其執行長，改由馬雲的重要左右手，阿里巴巴創辦人之一彭蕾接任，深化雙方生態融合、加大對東南亞電商市場的掌握度。

Lazada 是東南亞最大電商平台，觸角已伸向印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。阿里巴巴這次再出手加碼，顯示了對於 Lazada 的未來及成長充滿信心，而東南亞地區在阿里巴巴全球化增長戰略中至關重要，同時希望能夠進一步深化 Lazada 與阿里巴巴生態系的融合。

此次用於 Lazada 業務擴展的新投資，阿里巴巴集團對 Lazada 的投資額總計將達到 40 億美元，並且對經營團隊大動作調整，阿里巴巴創始人之一，目前也擔任螞蟻金服董事長的彭蕾，將同時兼任 Lazada 執行長，而原任 Lazada 執行長比特爾則轉任阿里巴巴高級顧問，協助管理層調整的交接，以及未來國際發展策略。

彭蕾表示：「東南亞地區崛起的青年群體、移動互聯網的高滲透率，以及僅佔零售總額 3% 的電子商務體量，讓我們對加碼投資東南亞市場充滿了信心。Lazada 已經佔據戰略先機，完全有能力把握住東南亞互聯網商務下一階段的發展機遇，我們對於飛速增長所帶來的巨大商機感到非常興奮。」

觀察阿里巴巴上個季度財報，來自國際市場的營收為 7.27 億美元（約合新台幣 214 億元），年增 93%，主要動能就是來自 Lazada 和 AliExpress。不過相對於阿里巴巴整體營收規模達單季 125.5 億美元（約合新台幣 3673 億元），目前 Lazada 的貢獻可能還不到 5%。