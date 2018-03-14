特斯拉高階主管「離職潮」繼續 財務副總被爆已跳槽

摘要：特斯拉最新的高層人事變動還是來自財務部門，媒體稱該公司財務副總裁 Susan Repo 已經離職，將於另一家公司就任 CFO 職位。上周特斯拉才宣布其首席財務官因個人原因離職。

特斯拉高管「離職潮」還在繼續。

最新的高層人事變動還是來自財務部門。據彭博社援引知情人士透露，特斯拉公司財務副總裁 Susan Repo 已經離職，將於另一家公司就任 CFO 職位。

根據 Susan Repo 在社交媒體領英上的公開資料，她是於 2013 年加入特斯拉的。

目前，她本人和特斯拉公司還未對此事做出正式回應。

上周，特斯拉首席財務官 Eric Branderiz 已經因個人原因離開公司。特斯拉當時公開聲明稱：「2018 年 3 月 7 日，Eric Branderiz 因個人原因離職。特斯拉感謝 Eric 為公司所作的貢獻。」

而在這兩位財務高管離職之前，今年特斯拉已有一系列高管離開公司，包括全球銷售和服務總裁 Jon McNeill、業務發展副總裁 Diarmuid O'Connell、電池技術主管 KurtKelty。

上周首席財務官離職消息之後，特斯拉股價震盪走低，隨後逐步回升。年初至今，特斯拉股價仍漲 6.6% 左右。

『新聞來源／華爾街見聞』