【安聯投信】牛氣沖天 美股基金吸金創新高

投資人情緒逆轉，通膨擔憂降溫，全球股市恢復動能。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 3 月 14 日，近一周美股基金擺脫上個月美股修正的低迷氣氛，重新「錢」進美股，美股基金吸金達 357.45 億美元，不但登上吸金王寶座，更創下新高紀錄；有經濟展望撐腰的日股和全球新興市場，持續受到資金青睞，上周流入金額分別為 29.05 億美元、26.33 億美元；拉丁美洲和歐非中東亦有小額金額流入 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面雖受到貿易關稅政策或其他國際市場雜音紛擾，但市場隨之逐步消化利空，其後加上科技類股因基本面佳，且較不受原物料高關稅影響，台股科技股連帶受惠，近期仍將持續擔綱盤面上的撐盤要角。

在資金面，廖哲宏表示，原本買超相對保守的外資，隨著美股回穩、美科技股創新高下，開始回頭加碼台股，近一周外資累積買超仍有逾百億元表現、約達 112 億元。3 月以來外資累積的賣超幅度也逐漸收斂，未再擴大，此亦有利支撐台股。

策略上，廖哲宏表示，維持各產業間擇優布局，電子股以具有國際競爭力且位於成長趨勢上的個股為主，並依評價及上半年展望汰弱留強；傳產股以中國政策導向、環保議題與美國需求成長為焦點。我們仍然喜歡有題材性的成長型股票，包括 3D sensing、雲端伺服器、人工智慧 (ASIC)、高速運算(HPC)、及汽車電子化(包含智能車與新能源車) 等；另外，跌深、低評價有下檔保護的個股，也是可留意的標的。

在美股部分，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，近期美國經濟數據表現相對平穩，通膨擔憂降溫，加上科技股表現相對強勁、Nasdaq 更再創新高，投資人信心回穩。根據美國散戶投資人協會（AAII）上周發布調查顯示，投資人看空市場比例降至 21.3％，下滑 7.1 個百分點，來到今年初首周以來新低水位。此也反映在美股基金動能上，近一周吸金 357.45 億美元。

林素萍表示，今年以來，美股明顯由循環股和科技股帶動下，震盪走高，與景氣連動的美國多重資產、包括可轉債和高收益債也雨露均霑，在股市波動之際，適時發揮追漲抗跌、緩和通膨升溫預期的潛在影響。

展望後市，林素萍表示，消費動能在薪資成長之下，美國經濟成長率可望優於整體表現。企業獲利方面，分析師持續上修 2018 年獲利預估由從 11.1% 加速至 20.9%，企業獲利成長強勁有助延續美股多頭格局。另預估聯準會主席並不會更改既有緩步緊縮的步調，利率在 2018 年可望再升三碼，符合市場預期。

策略上，林素萍表示，美國經濟基本面在勞動力市場改善、減稅政策料推高企業和居民收入的預期下，前景仍正向，仍引領全球經濟繼續復甦前進。許多美國企業的國際競爭力將因此提升，對研發的投資、企業整併的機會也增加。此時以多重資產切入市場、把握三大收益來源，是捕捉中、長期投資收益成長機會的好方法。

在其他市場方面，安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，全球股市也可望受到基本面改善而有所表現，全球新興市場貨幣具 Re-rating(重新評價) 空間，仍是今年值得關注的區域。歐洲日本基本面轉佳，也有助於股市動能。

莊凱倫表示，全球景氣持續擴張，成熟與新興市場景氣同步回升，且美國稅改有助延續經濟週期，循環類股獲利動能優於防禦類股。另一方面，基於全球資金環境依然寬鬆，央行動態仍是關注焦點。在配置方面，可優先關注循環型股票並擇優佈局。

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