佳世達轉型效益推升獲利 去年EPS 2.69元、擬配息1.35元

佳世達 (2352-TW) 去年合併營收 1368.6 億元，年增 5.6%，歸屬於母公司業主淨利 52.9 億元，年增 21.85%，每股純益 2.69 元，年增 21.71%；董事會通過擬配發現金股利 1.35 元，以上周收盤價 21.35 元計算，現金殖利率 6.32%；另外，因應公司發展引進策略性投資人等規劃，擬再 2 億股辦理現增私募普通股。

佳世達去年第 4 季合併營收 371.2 億元，季增 5.6%，年增 8.5%，營業毛利 44.72 億元，毛利率 12%，季增 0.4 個百分點，年減 0.2 個百分點，營業利益 9.04 億元，營益率 2.4%，季增 0.3 個百分點，年減 1 個百分點，歸屬於母公司業主淨利 14.17 億元，年減 11.43%，每股純益 0.72 元，每股淨值 15.74 元。

佳世達去年合併營收 1368.6 億元，營業毛利 163.3 億元，毛利率 11.9%，年減 0.6 個百分點，營業利益 34 億元，營益率 2.5%，年減 1 個百分點，歸屬於母公司業主淨利 52.9 億元，每股純益 2.69 元，每股淨值 15.74 元。

佳世達決議去年度盈餘每股發放股東現金股利 1.35 元；另外，因應長期發展資金需求，擬辦理現金增資私募普通股，額度不超過 2 億股，佳世達指出，董事會通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或現金增資發行普通股等案，主要是因應需求先行提案，目前並沒有確定發行的時間表。

佳世達指出，優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發是近幾年持續深耕的三大營運方向，董事長陳其宏透過併購、入股及策略結盟等方式，積極轉型發展。

佳世達去年收購 POS 系統廠拍檔科技與工業電腦廠友通 (2397-TW) 後，今年再下一城，以 23 億元取得明泰 (3380-TW)18.37% 股權，補足在解決方案上缺少網通資源的版圖，目標鎖定未來的 5G 大商機。