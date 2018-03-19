布局智慧家庭三大科技廠交鋒進入戰國時代

智慧家庭 Smart Home 話題越來越夯，繼 Google 重新合併 Nest 後，亞馬遜更積極展現購併態勢大舉投資對抗 Google，至於蘋果 HomePod 也上市，讓整個智慧家庭領域市場競爭更白熱化。另外，南韓三星、美國有線電視龍頭 Comcast 也加入戰局，市場競爭將進入戰國時代。

DIGITIMES Research 觀察智慧家庭三大科技廠持續布局。其中，亞馬遜繼 2017 年底購併智慧安控新創事業 Blink 後，日前宣布將購併智慧門鈴廠 Ring，並參與智慧自動調溫器公司 Ecobee 的 C 輪募資，亞馬遜積極購併，除增加對智慧家庭產品的控制力，也有利於生態圈產品更完整。

DIGITIMES Research 分析師羅惠隆指出，亞馬遜會那麼積極經營，主要是對手 Google 也動作頻頻，Google 與 Nest 重新合併，希望更有效益並深化結合軟硬體服務，但這項合併卻造成亞馬遜與 Google 再度交鋒、劍拔弩張，恐逐漸走向勢不兩立的局面。

至於蘋果 HomePod 錯過 2017 年聖誕購物季，於 2018 年 2 月上市，定價 349 美元遠高於競爭對手基礎機種，雖然 HomePod 在音質及音樂方面的智慧功能表現優於競爭對手產品，但 Siri 於其他方面的智慧應用卻差強人意。

其他廠商動向方面，三星（Samsung）、美國有線電視龍頭 Comcast 等也對智慧家庭市場志在必得。另外，電力公司以智慧能源打入家庭也多有所聞，市場競爭即將進入戰國時代。

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