核四走入歷史虧損轉嫁到電價？沈榮津：影響才幾分錢

▲針對核四將走入歷史，債務卻可能由全民埋單的事情。經濟部長沈榮津 19 日回應，將請台電以分年認列的方式提出，影響會降到最低。（圖／記者葉政勳攝，2018.3.19） ▲針對核四將走入歷史，債務卻可能由全民埋單的事情。經濟部長沈榮津 19 日回應，將請台電以分年認列的方式提出，影響會降到最低。（圖／記者葉政勳攝，2018.3.19）

台電日前宣布將於 6 月把核四燃料束陸續運回美國進行後續拆解，等於宣告核四正式走入歷史，不過，針對核四的虧損，外界認為會轉嫁到民眾身上，由全民埋單。對此，經濟部長沈榮津今（19）日回應，將請台電與國營會以分年認列的方式提出，每度電大約才幾分錢，影響會降到最低。

經濟部長沈榮津出席立法院經濟委員會，就「非核家園計畫執行後帶來之電力供應不穩導致外資對台灣投資有所顧慮；為了解決短期內之缺電問題造成空氣污染更為嚴重，電價跟著上漲導致民怨沸騰，政府之因應對策」專案報告並備詢。

台電上周宣布將於今年 6 月把核四發電廠的燃料束陸續運回美國，進行後續拆解，意味著核四走入歷史，不過，就有立委批評，核四虧損近 3,000 億元，未來可能由全民埋單，核能流言終結者黃士修也指出，屆時電價恐怕會從現在的一度 2.5 元漲到一度 4 元。

對此，沈榮津回應，虧損的部分還要等台電與國營會研究後提出來，目前他還沒有收到相關報告。不過，他也強調，若是透過 20 年、30 年、40 年的認列的話，以試算結果來看，每一度的影響大約才幾分錢，不是幾角，相信這部分的影響是降到最低。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』