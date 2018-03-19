美國挾關稅進逼 中德同意在G20框架下討論鋼鐵產能過剩問題

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 的發言人 Steffen Seibert 說，在 G20 峰會上梅克爾和中國國家主席習近平討論了全球鋼鐵的產能過剩問題，並且在周六同意在 G20 的框架內尋求解決方案。

雙方透過電話討論，強調中德兩國間的密切聯繫，因兩者都面臨著美國鋼鐵和鋁關稅的問題，並同意加強雙方的戰略合作夥伴關係。

換言之，中德雙方不會與美國個別諮商豁免關稅，而是在國際組織的架構下共同討論解決。

美國官員表示，他們將尋求在下周於阿根廷召開的 G20 財長會議上與「志同道合」的國家合作，以推翻中國的國家補貼和投資政策。

美國、歐洲和中國在美國關稅方面存在緊張關係，中國拒絕接受美國透過「台灣旅行法」，中國台灣是中國的一省，不適合國與國之間的關係。

梅克爾和習近平討論了全球鋼鐵市場產能過剩的問題，並支持在 G20 全球論壇有關鋼鐵超額產能的框架內繼續努力尋求解決方案。Seibert 說，這個框架是 2016 年杭州峰會上發起的一個機構。

中國和德國共謀在國際組織架構下討論鋼鐵過剩問題 （圖: AFP）

他說，「在這方面，他們兩人強調了多邊的密切貿易合作對於貿易的重要性。」

川普自 2017 年上任以來，一直批評德國和中國與美國間的貿易順差。

梅克爾周六表示，由於國內需求上升，德國對美國的貿易順差正在縮小，政府將繼續努力支持這一趨勢。