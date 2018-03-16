彭博調查：無懼白宮顧問喊賣 交易員連續2周看漲黃金

據彭博社週四 (15 日) 公佈的最新調查顯示，儘管新上任的白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 發表「強勢美元」言論，並給出「拋售黃金」的建議，但黃金交易員和分析師依舊連續第 2 周看漲下周金價。

接受調查的 14 位黃金交易員及分析師中，7 人看漲 (50%)，1 人看跌 (7%)，6 人看平 (43%)。

美國總統川普週三 (13 日) 選擇經濟學家、CNBC 名嘴庫德洛接替此前辭職的科恩 (Gary Cohn)，擔任白宮首席經濟顧問。庫德洛週三接受 CNBC 採訪時提出了他對美元的看法。庫德洛認為，「美元為王」符合美國和美國經濟的利益，他希望看到美元「比現在更強一點」，而穩定是關鍵。

他說：「一個偉大的國家需要強勁的貨幣。我沒有理由相信川普總統不支持穩固和強勁的美元。」他建議投資人「買美元，賣黃金」。

FX168 財經網報導，BMO Capital Markets 的大宗商品研究董事總經理 Colin Hamilton 在一份報告中表示，庫德洛對黃金和美元的評論沒有讓人感到很意外，他補充稱，看漲的言論只會對美元的強勢產生短期影響。

BMO 的外匯策略團隊認為，在未來幾個月，庫德洛將增加與「強勢美元」相關的言辭，而外匯市場最初可能會做出反應，但蜜月期只會持續 12 個月。Hamilton 說，最終，不斷增長的政府赤字將對美元產生長期的負面影響，這將有利於黃金。

距離美國聯準會 (Fed) 下週二 (3 月 20 日) 的議息會議只有幾天的時間，而市場也早已經完全消化了本次會上升息的預期，焦點將轉向利率「點陣圖」是否會做出上調。

上個月，Fed 新任主席鮑威爾 (Jerome Powell) 曾為今年升息 4 次的預期打開了大門，但一些策略師和經濟學家在最新的研究報告中指出，決策者在 3 月 20-21 日會議上，可能很難給出 2018 年升息次數多 1 次的預期。

道明證券 (TD Securities) 的大宗商品策略師 Ryan McKay 表示，相較於川普政府，他們更關注 Fed，預計金價將在下周繼續下跌，但最終將在下半年走高。他說：「我們認為 Fed 不太可能在今年大幅升息，這將支撐金價。」

國際現貨黃金週五 (16 日) 亞洲時段盤初交投在 1315 美元附近，週四由於交易商進一步削減美元空頭頭寸，為下周聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議作準備，這推動美元走高，金價承壓下挫，盤中最低觸及 1314.60 美元。本周金價可能收跌 0.6%，今年以來的漲幅縮減至 1.1%。

現貨黃金走勢

美元指數週四上漲 0.5%，報 90.106。從本月初以來，該指數累計下跌約 0.7%。