鬧劇還是試探？美國副財長「終結」中美經濟對話 隨後又否認

摘要：G20 財長峰會召開在即，美國副財長稱中美全面經濟對話已經中止，隨後又澄清「中止」是口誤，財長梅努欽仍與中方高層保持對話。中國商務部部長此前稱中美全面經濟對話沒有中斷，下一步雙方確定還會繼續談。

美國財政部官員的表態反覆，加大了中美經濟對話的不確定性。

彭博報導稱，美國財政部副部長 David Malpass 在說出「中美全面經濟對話已經中止（discontinued）」的驚人之語後不久，又出面澄清「中止」之言是口誤（misspoke），並重申財長梅努欽還在與中方開啟私人的高層對話。

中國方面，商務部部長鐘山 11 日在記者會上稱，中美全面經濟對話沒有中斷，「中美之間合作交流的渠道沒有中斷過。不僅現在我們在談，下一步雙方確定還會繼續談。」

負責國際事務的 David Malpass 在澄清時還提到，目前還沒有關於未來中美經濟對話的決定。「我們正在做的一件事情是保持與他們（中國）的溝通渠道，儘管我們表達了自己的擔憂。」

G20 財長峰會將於當地時間 19-20 日在阿根廷舉行，美國財長梅努欽將出席峰會。美國可能在 G20 期間尋求聯合施壓中國。

中美經濟對話在 2006 年 12 月首次舉行，已經持續十年有餘。川普上任後，中美雙方在去年 7 月展開了經濟對話。不過，當時中美雙方並未發表聯合聲明，對話後雙方均取消了原定的發布會。

David Malpass 早些時候稱，對中方的市場化改革感到失望，中止了中美經濟對話；美國財長梅努欽仍將持續與中國高級官員的非正式對話。David Malpass 擔憂全球的自由貿易會受到影響，並特別提到了中國對鋼鐵及鋁的補貼。

近期川普在貿易方面採取了一系列強硬措施。他宣布對進口的鋼鋁徵收高額關稅，並阻止了晶片公司博通對高通的收購，令中國企業投資美國公司的難度加大。

『新聞來源／華爾街見聞』